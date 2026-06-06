Евгения Медведева раскрыла дату своей свадьбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова состоится 29 июня.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов состояли в романтических отношениях на протяжении года до объявления о свадьбе.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что ее свадьба с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым состоится 29 июня.

В ноябре Медведева выложила в социальных сетях видео, на котором Гайнутдинов делает ей предложение. На тот момент пара состояла в романтических отношениях на протяжении года. Они выступали вместе в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля того же года пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.

"Наше любимое число - 29 (июня - ред.). Лето", - сказала Медведева в эфире Муз-ТВ.

"Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным. Я поняла, что мне нравится выступать перед живой аудиторией, что мне нравится формат лекций. Я бы хотела бы больше живого взаимодействия. Хотелось бы с Эльдаром поработать, но у нас разные сферы деятельности. Но если я в каком-то амплуа ему пригожусь, то с удовольствием. Мой девиз по жизни теперь: "Если не можешь сделать что-то хорошо - осмелься и сделай плохо", - добавила спортсменка.