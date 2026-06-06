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Евгения Медведева раскрыла дату своей свадьбы - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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18:30 06.06.2026 (обновлено: 18:31 06.06.2026)
Евгения Медведева раскрыла дату своей свадьбы

Евгения Медведева заявила, что ее свадьба состоится 29 июня

© Фото : ДзенЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Дзен
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова состоится 29 июня.
  • Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов состояли в романтических отношениях на протяжении года до объявления о свадьбе.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что ее свадьба с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым состоится 29 июня.
В ноябре Медведева выложила в социальных сетях видео, на котором Гайнутдинов делает ей предложение. На тот момент пара состояла в романтических отношениях на протяжении года. Они выступали вместе в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля того же года пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.
"Наше любимое число - 29 (июня - ред.). Лето", - сказала Медведева в эфире Муз-ТВ.
"Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным. Я поняла, что мне нравится выступать перед живой аудиторией, что мне нравится формат лекций. Я бы хотела бы больше живого взаимодействия. Хотелось бы с Эльдаром поработать, но у нас разные сферы деятельности. Но если я в каком-то амплуа ему пригожусь, то с удовольствием. Мой девиз по жизни теперь: "Если не можешь сделать что-то хорошо - осмелься и сделай плохо", - добавила спортсменка.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
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