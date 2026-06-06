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Обладатель Кубка Гагарина перешел в СКА - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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12:10 06.06.2026 (обновлено: 12:14 06.06.2026)
Обладатель Кубка Гагарина перешел в СКА

Обладатель Кубка Гагарина Маклюков перешел из "Металлурга" в СКА

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАлександр Смолин и Алексей Маклюков
Александр Смолин и Алексей Маклюков - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Маклюков перешел из магнитогорского «Металлурга» в петербургский СКА.
  • В обратном направлении последовали вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина в составе "Металлурга" Алексей Маклюков перешел из магнитогорского клуба в петербургский СКА в рамках обмена, сообщается в Telegram-канале команд.
В обратном направлении последовали вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. Заврагин в прошлом сезоне КХЛ одержал 5 побед в 12 матчах, отразив 91,9% бросков. На счету Зеленова 4 (2 гола + 2 передачи) очка в 49 матчах в лиге.
32-летний Маклюков провел 74 игры в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 17 (4+13) очков. Он выступал в составе "Металлурга" с мая 2021 года и провел в команде пять лет, став обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В сезоне-2025/26 был капитаном "Металлурга".
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ХоккейСпортАлексей МаклюковМеталлург (Магнитогорск)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
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