Обладатель Кубка Гагарина перешел в СКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Маклюков перешел из магнитогорского «Металлурга» в петербургский СКА.
- В обратном направлении последовали вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина в составе "Металлурга" Алексей Маклюков перешел из магнитогорского клуба в петербургский СКА в рамках обмена, сообщается в Telegram-канале команд.
В обратном направлении последовали вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. Заврагин в прошлом сезоне КХЛ одержал 5 побед в 12 матчах, отразив 91,9% бросков. На счету Зеленова 4 (2 гола + 2 передачи) очка в 49 матчах в лиге.
32-летний Маклюков провел 74 игры в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 17 (4+13) очков. Он выступал в составе "Металлурга" с мая 2021 года и провел в команде пять лет, став обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России. В сезоне-2025/26 был капитаном "Металлурга".