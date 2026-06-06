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Шеф-повар рассказал, как правильно выбирать макароны - РИА Новости, 06.06.2026
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07:38 06.06.2026
Шеф-повар рассказал, как правильно выбирать макароны

Шеф-повар Дутто: выбирая макароны, следует обратить внимание на содержание белка

© iStock.com / Nopadol UengbunchooСпагетти в кастрюле
Спагетти в кастрюле - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© iStock.com / Nopadol Uengbunchoo
Спагетти в кастрюле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеф-повар Энрико Дутто рекомендует выбирать пасту из твердых сортов пшеницы.
  • Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы должны содержать 14 граммов белка и выше на 100 граммов продукта.
  • Паста из твердых сортов пшеницы богата клетчаткой и при варке дает эффект al dente.
РИМ, 6 июн - РИА Новости. Выбирая пасту в магазине, следует обращать внимание на содержание белка - макаронные изделия из твердых сортов пшеницы являются лучшим вариантом, рассказал РИА Новости шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто.
"Ищите пасту из твердых сортов пшеницы: на итальянских упаковках будет написано semola di grano duro. Такая паста держит форму и имеет оптимальную текстуру после варки", - отметил шеф ресторана пьемонтской кухни.
Он отметил, что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы должны содержать достаточное количество белка, чтобы сохранять форму и упругость при варке.
"Маркеры качества видны прямо на упаковке. Если на этикетке указано 14 граммов белка и выше на 100 граммов продукта, скорее всего, перед вами паста с правильной текстурой", - уточнил эксперт.
По его словам, подобная продукция богата на клетчатку, а при варке даст необходимый эффект al dente ("на зубок"), которым в Италии называют идеальную степень готовности пасты или риса, когда они остаются слегка упругими внутри.
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