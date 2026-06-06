Краткий пересказ от РИА ИИ Шеф-повар Энрико Дутто рекомендует выбирать пасту из твердых сортов пшеницы.

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы должны содержать 14 граммов белка и выше на 100 граммов продукта.

Паста из твердых сортов пшеницы богата клетчаткой и при варке дает эффект al dente.

РИМ, 6 июн - РИА Новости. Выбирая пасту в магазине, следует обращать внимание на содержание белка - макаронные изделия из твердых сортов пшеницы являются лучшим вариантом, рассказал РИА Новости шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто.

"Ищите пасту из твердых сортов пшеницы: на итальянских упаковках будет написано semola di grano duro. Такая паста держит форму и имеет оптимальную текстуру после варки", - отметил шеф ресторана пьемонтской кухни.

Он отметил, что макаронные изделия из твердых сортов пшеницы должны содержать достаточное количество белка, чтобы сохранять форму и упругость при варке.

"Маркеры качества видны прямо на упаковке. Если на этикетке указано 14 граммов белка и выше на 100 граммов продукта, скорее всего, перед вами паста с правильной текстурой", - уточнил эксперт.