МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС.

Рафаэль Гросси назвал этот случай потери внешнего электроснабжения одним из самых продолжительных и подчеркнул необходимость проведения ремонта линий электропередачи.

ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения "Ферросплавная-1".

Запорожская атомная электростанция в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. В субботу пресс-служба ЗАЭС сообщила о восстановлении электроснабжения ЗАЭС после ввода в строй "Ферросплавной-1".

"Внешнее электроснабжение на Запорожской АЭС было восстановлено утром после 15-часового отключения, когда станция вынуждена была полагаться на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией шести остановленных реакторов", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси , это уже восемнадцатый случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС во время украинского конфликта и один из самых продолжительных.

"Это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линий электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - приводит агентство слова Гросси.