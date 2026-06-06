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МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2026
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17:55 06.06.2026
МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС.
  • Рафаэль Гросси назвал этот случай потери внешнего электроснабжения одним из самых продолжительных и подчеркнул необходимость проведения ремонта линий электропередачи.
ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС после того, как она была обесточена в результате отключения линии электроснабжения "Ферросплавная-1".
Запорожская атомная электростанция в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. В субботу пресс-служба ЗАЭС сообщила о восстановлении электроснабжения ЗАЭС после ввода в строй "Ферросплавной-1".
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"Внешнее электроснабжение на Запорожской АЭС было восстановлено утром после 15-часового отключения, когда станция вынуждена была полагаться на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией шести остановленных реакторов", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это уже восемнадцатый случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС во время украинского конфликта и один из самых продолжительных.
"Это подчеркивает крайнюю уязвимость электросети и срочность проведения запланированного ремонта линий электропередачи при соблюдении режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - приводит агентство слова Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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