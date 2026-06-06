Ольга Любимова: Россия и Китай готовят еще несколько совместных фильмов

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости рассказала о том, почему несмотря на все сложности европейские деятели культуры приезжают в Россию, какие изменения требуются для возобновления международного межмузейного диалога, а также о расширении сотрудничества с Китаем в кинематографе и кассовых сборах в российских кинотеатрах за 2026 год. Беседовала Дарья Медведева.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге 3-6 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

– Ольга Борисовна, спасибо вам большое, что нашли время в своем плотном графике. На полях ПМЭФ состоялась панельная дискуссия "Россия – США: диалог культур". Как оцениваете встречу и общение с американской стороной?

– Это была очень знаковая, яркая и интересная встреча. Давайте начнем с главного – она была очень теплой и безумно личной, основанной не на официальных тезисах, а на личных воспоминаниях – прежде всего, наших высоких американских гостей о том, что их связывает с Россией и русской культурой. Прекрасно выступил Валерий Абисалович Гергиев, он провел целый экскурс в историю, например, кто такие русские композиторы, как открывался "Карнеги-Холл" в Нью-Йорке, как мы радовались приезду известнейших композиторов. Он вспоминал, как работал с великими американскими мастерами и о том, как любит эту часть своей жизни. Своими воспоминаниями поделился и Николай Максимович Цискаридзе.

– Что было важно затронуть в ходе дискуссии?

– Нам было очень важно коснуться темы межмузейного диалога. Михаил Борисович Пиотровский очень справедливо упомянул, что уже на протяжении 20 лет нет межмузейного диалога и общения, об этом говорил и Михаил Ефимович Швыдкой. Прозвучали очень важные слова даже с точки зрения юриспруденции в нашей работе. Мы работаем на честном слове, мы привыкли доверять. Есть ряд российских выставок, которые оказались в сложнейшей ситуации. Все в современном мире доказывает нам, что система взаимоотношений и правового регулирования вещевых выставок между странами должна меняться: должны появляться новые международные документы, а руководители наших музеев должны быть уверены в том, что все, что мы предоставляем, все сокровища, которые хранятся в российских музеях, которые мы обязаны передать другим поколениям граждан нашей страны, будут в сохранности. Нам нужны гарантии.

Не нужно скромничать, наши международные проекты такие, как Международный конкурс артистов балета, который скоро начнется в Москве на сцене Большого театра, Международный конкурс имени Чайковского, Конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова – это олимпиады в мире искусства. Во всех международных конкурсах, посвященных искусству, нет политической конъюнктуры, к нам приезжают выдающиеся коллеги и деятели искусства из Европы в качестве членов жюри.

– Не боятся ли они приезжать в Россию?

– Они до последнего скрывают, что едут в Россию на конкурс. При проведении Конкурса имени Чайковского после начала специальной военной операции мы не открывали программу участников заранее, а потом сделали ее в цифровом виде с qr-кодами, чтобы зарубежные участники смогли приехать к нам. Только мы с вами знаем точно: время пройдет, а звание лауреата Конкурса имени Чайковского останется навсегда с этим парнем из Лондона (пианистом из Великобритании Джорджем Харлионо – ред.), который победил. Ему писали гадости, он очень нервничал, но чудом у него хватило сил победить в этом конкурсе. Удивительно, что звание лауреата останется с ним навсегда, а люди, которые издевались над ним и пытались его "укусить", не существуют в мире музыки, понимаете? Об этом важно было упомянуть.

В этом году в Международном конкурсе артистов балета участвуют три талантливых, очень способных артиста балета, которые представят три разные американские школы. Всего участниками конкурса стали ребята из 30 стран, и мы будем болеть за лучших – не за "выгодных" или "удобных" детей, а за лучших. К нам приезжают участвовать в этих конкурсах как артисты, так и члены жюри, потому что знают, что только их профессиональные компетенции становятся основой тех решений, которые в результате лучших приведут к победе.

– Россия активно сотрудничает с Китаем, мы привозили китайскому зрителю свои успешные киноленты. Насколько наше кино востребовано там?

– Принципы китайского кинематографа и его экономика – первые в мире. Наши китайские коллеги говорят, что это очень популярное направление, и не планируют останавливаться на достигнутом. В Китае очень жесткая система квотирования: китайские коллеги очень серьезно следят за тем, чтобы картины оправдывали себя как экономически, так и с точки зрения идеологии, морали, этики и традиций, которые заложены в каждом сценарии. Попасть в китайский прокат даже в качестве гостя, представляя российские картины – это уже победа. Сейчас мы больше ориентируемся даже не на сборы в китайском прокате, а на количество картин, которые попадают в него. Мы рады, что наши коллеги из Китая очень тепло встречают российские картины и анимацию.

При этом очень важно совместное производство: у нас есть подписанные международные документы, позволяющие получать статус китайского фильма в Китае и российского фильма – в России. Так делали создатели и продюсеры фильма "Красный шелк", сейчас снимают продолжение – "Черный шелк". Съемки в России завершены, я ездила на площадку – это было очень убедительно и технически совершенно отработано с точки зрения всех цехов, которые принимают участие в кинопроизводстве, То, что я вижу со съемок в Китае – тоже очень красиво: локации, участвуют наши, китайские и сербские звезды. Еще несколько исторических картин сейчас находятся в статусе совместного производства и готовятся к съемкам.

– Планируется ли расширение сотрудничества с китайской стороной в сфере кино?

– Мы с нашими китайскими коллегами обсуждали, что нам важно добавить в совместное производство более легкие жанры. Например, и в Китае, и в России очень любят комедии. Помимо исторических драм, посвященных нашей общей истории, неожиданно тепло и с огромным интересом китайские коллеги отнеслись к предложению российских продюсеров о создании совместной романтической комедии. Это невероятно востребованный жанр. Китайцы любят смеяться, влюбляться в героев, сопереживать им, поэтому нам предстоит, я считаю, не менее сложная, амбициозная задача – написать смешной и романтичный сценарий, чтобы шутки вызывали смех и в России, и в Китае. Российским сценаристам нужно научиться шутить по-китайски, а китайским сценаристам – написать смешную русскую шутку. Необходимо собрать команду, чтобы создать международный продукт, который порадует и тронет не только молодых людей, но и привлечет в кинотеатры старшее поколение. Это очень интересная и амбициозная задача также с точки зрения кассовых сборов и экономики.

– То есть могут быть новые рекорды?

– Могут быть и новые рекорды. Мы всегда за: если ставить цели, то амбициозные – конечно, хочется новых рекордов, должны появляться разные жанры. Мы знаем, например, как дети Китая любят "Смешариков" или анимационный проект "Снежная королева", который создают в Воронеже. Наш мультфильм "Снежная королева" в Китае пользуется большей популярностью, чем в России. Нам очень важно добиваться таких общих успехов, а как следствие – и общих рекордов, в том числе и экономических.

– В прошлом году в Москве прошла церемония вручения Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Какое продолжение получил проект на сегодняшний день?

– Для создателей и организаторов Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" было очень важно, чтобы итогом конкурса стала не только беспрецедентной красоты и ценности статуэтка. Важно, чтобы авторское кино – сложный, национальный, яркий, аутентичный продукт – могло быть представлено не только локально, в своей стране или регионе, но и получило возможность широкого проката в странах наших евразийских академиков. Все картины победителей будут показаны в восьми странах, среди которых Россия, Сербия, Китай, ЮАР и другие. Люди, которые любят кинематограф, киноманы в этих странах, могут посмотреть авторское кино в высоком исполнении наших друзей, которые стали счастливыми обладателями премии "Бриллиантовая бабочка".

– Российский кинорынок стремительно развивается, появляется все больше фильмов-миллиардников. Каков объем рынка кинопроката за первое полугодие? Сколько зрителей посетили российские кинотеатры?

– Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 миллионов человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 миллиарда рублей. В этом году у нас уже есть четыре фильма-миллиардника – это "Чебурашка 2", "Простоквашино", "Сказка о царе Салтане", "Буратино". У нас было очень бодрое начало года. Все эти фильмы детские и семейные. Основная часть кассовых сборов пришлась на период новогодних праздников.

Впереди у нас летний прокат. В этом году российские продюсеры сознательно идут на риск. Летний прокат – это всегда вызов для всех, кто занимается кино, так как большая часть зрителей уезжает отдыхать, проводит выходные на даче, летние месяцы хочется провести на свежем воздухе, а в кино меньше хочется ходить. Но продюсеры приняли решение, что картина "Холоп 3" и "Последний богатырь. Колобок" выйдут в летнее время. Если говорить про "Холопа 3", то этот фильм с полюбившимися героями, с участием российских суперзвезд очень ждут и дети, и молодежь, и взрослые. Конечно, мы надеемся, что эти фильмы будут востребованы и, несмотря на летние каникулы, отпуска и поездки в соседние регионы, привлекут достаточное количество наших соотечественников в российские кинотеатры.

– Какая работа сейчас проводится по продвижению патриотических постановок на основе современных драматургических произведений?

– Ведется серьезная работа, проводятся конкурсы, мы вместе с профессиональным сообществом ищем современных драматургов. Мы привыкли к тому, что всегда более заметными театральными постановками становятся спектакли по классике. Все обращают на них внимание, они становятся предметом восторгов или споров. Такая же ситуация с детским кино. Кажется, что современных драматургов нет, но на самом деле это неправда. Но все, что касается молодежи – начинающих драматургов, выпускников литературных институтов – им всегда нужно помогать. Очень важно, что существуют специальные конкурсы для таких ребят, которые выявляют лучших и знакомят современных режиссеров, директоров театров с новыми, только что изданными пьесами, которые попадают в репертуары, в постановки и федеральных, и региональных театров.

– Как сейчас идет работа по обновлению и восстановлению культурных объектов в новых регионах России?

– Национальный проект "Культура" был нам в помощь в работе с новыми регионами России с самого начала, теперь у нас есть нацпроект "Семья". Первое, на что мы обратили внимание, – это, конечно, состояние учреждений культуры в сельских местностях, ремонт детских школ искусств и оснащение их новыми музыкальными инструментами, восстановление домов культуры, модельных библиотек, ремонт творческих вузов таких, как Музыкальная академия имени Матусовского в Луганске и Академия имени Прокофьева в Донецке. Только в прошлом году мы завершили работу над 130 объектами – и это всегда становится праздником.

– Как ведется работа с краеведческими музеями в новых регионах России?

– Краеведческие музеи в Новороссии и Донбассе являются подшефными. Первое, что мы делали в краеведческих музеях, помогая ремонтировать, модернизируя, добавляя современное оборудование, – открывали детские центры. Раньше существовала проблема во всех 89 регионах страны, не только в Новороссии и Донбассе – что делать с маленькими краеведческими музеями в XXI веке? Можно целую панельную дискуссию провести на предстоящем Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур – и у всех будет одна и та же беда. Одна из самых быстрых побед, как принято говорить в экономике – это организация детского центра. В Донбассе и Новороссии в краеведческих музеях они есть. У детей есть возможность приходить в краеведческий музей не три раза в жизни, а два раза в неделю и находить там себе друзей, проходить квесты, участвовать в играх и даже отпраздновать свой день рождения. Это модернизированное место, куда можно прийти, обсудить понравившуюся книгу, подготовиться вместе к уроку истории. Это программа, которая в том числе дарит радость людям, которые работают в краеведческом музее. Трудно привлечь людей только своей энергией и любовью к месту работы. Как только появляются центры для детей и подростков, возможность проводить мероприятия по "Пушкинской карте", меняется и ситуация внутри музея. Эту практику, которую мы разработали для наших коллег и друзей из краеведческих музеев Новороссии и Донбасса, мы активно применяем сегодня в регионах страны в рамках нацпроекта "Семья".