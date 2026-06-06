Любимова: европейские артисты скрывают, что ездят в Россию на конкурсы

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что деятели искусства из Европы приезжают в Россию для участия в конкурсах, но скрывают это.

Организаторы Международного конкурса имени Чайковского после начала специальной военной операции не открывали программу заранее и сделали ее в цифровом виде, чтобы зарубежные участники смогли приехать в Россию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Артисты и члены жюри из Европы, которые приезжают для участия в международных конкурсах, скрывают, что едут в Россию, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.

"К нам приезжают выдающиеся коллеги и деятели искусства из Европы в качестве членов жюри. Они до последнего скрывают, что едут в Россию на конкурс", - сказала Любимова

Так, по словам министра, при проведении Международного конкурса имени Чайковского, после начала специальной военной операции организаторы не открывали программу заранее, а потом сделали ее в цифровом виде, чтобы зарубежные участники смогли приехать в Россию.

« "Время пройдет, а звание лауреата Конкурса имени Чайковского останется навсегда с этим мальчиком из Лондона (пианистом из Великобритании Джорджем Харлионо - ред.), который победил. Ему писали гадости, он очень нервничал, но чудом у него хватило сил победить в этом конкурсе. Удивительно, что с ним его звание лауреата останется навсегда, а люди, которые издевались над этим парнем и пытались его "укусить", не существуют в мире музыки", - добавила Любимова.

Сотни иностранных гостей и конкурсантов становятся участниками международных проектов в России, в том числе Международного конкурса имени Чайковского, Международного конкурса артистов балета и Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.