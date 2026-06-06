Рейтинг@Mail.ru
Любимова: европейские артисты скрывают, что ездят в Россию на конкурсы - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
08:54 06.06.2026
Любимова: европейские артисты скрывают, что ездят в Россию на конкурсы

Любимова: члены жюри из Европы скрывают, что едут в Россию на конкурсы

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что деятели искусства из Европы приезжают в Россию для участия в конкурсах, но скрывают это.
  • Организаторы Международного конкурса имени Чайковского после начала специальной военной операции не открывали программу заранее и сделали ее в цифровом виде, чтобы зарубежные участники смогли приехать в Россию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Артисты и члены жюри из Европы, которые приезжают для участия в международных конкурсах, скрывают, что едут в Россию, рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
"К нам приезжают выдающиеся коллеги и деятели искусства из Европы в качестве членов жюри. Они до последнего скрывают, что едут в Россию на конкурс", - сказала Любимова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ
4 июня, 02:07
Так, по словам министра, при проведении Международного конкурса имени Чайковского, после начала специальной военной операции организаторы не открывали программу заранее, а потом сделали ее в цифровом виде, чтобы зарубежные участники смогли приехать в Россию.
«
"Время пройдет, а звание лауреата Конкурса имени Чайковского останется навсегда с этим мальчиком из Лондона (пианистом из Великобритании Джорджем Харлионо - ред.), который победил. Ему писали гадости, он очень нервничал, но чудом у него хватило сил победить в этом конкурсе. Удивительно, что с ним его звание лауреата останется навсегда, а люди, которые издевались над этим парнем и пытались его "укусить", не существуют в мире музыки", - добавила Любимова.
Сотни иностранных гостей и конкурсантов становятся участниками международных проектов в России, в том числе Международного конкурса имени Чайковского, Международного конкурса артистов балета и Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Американская журналистка рассказала, чем ее удивила сессия ПМЭФ
5 июня, 21:51
 
ПМЭФ-2026РоссияЕвропаЛондонОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала