Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы заключили 3 соглашения в сфере электроники

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Компании-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" заключили три соглашения о развитии отечественной электроники, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в Москве будет локализован выпуск компьютерной техники, мультимедийных систем для автомобилей и платежных кассовых терминалов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создал в ОЭЗ “Технополис Москва” одни из лучших условий для высокотехнологичных предприятий в стране. Резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Сэкономленные средства компании направляют на расширение производств, разработку новой продукции и создание высокооплачиваемых рабочих мест", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы слова Ликсутова.

Заммэра напомнил, что сегодня в ОЭЗ работает более 240 высокотехнологичных компаний.

"На ПМЭФ резиденты подписали три стратегических соглашения в сфере электроники для автомобильной и ИТ-отраслей, а также банковского сектора", – сказал Ликсутов.

Так, компания "Некс-Т" совместно с технокластером "Москвич" будет выпускать российские автомобильные мультимедийные системы. Это комплексы, которые объединяют управление машиной, навигацию, климат-контроль, аудиомагнитолу и видеопроигрыватель.

Еще одно соглашение было подписано с предприятием-производителем портативной электроники "Ирбис". На мощностях компании "Некс-Т" локализуют производство мониторов, ноутбуков и другой потребительской электроники.

Столичный разработчик устройств самообслуживания "Банковские и финансовые системы" заключил соглашение с банком "ПСБ" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр". Они будут создавать российские платежные терминалы и программные решения.

Ранее на XXIX Петербургского международном экономическом форуме Собянин заключил меморандум о создании центра испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла – он будет расположен в ОЭЗ "Технополис Москва". Кроме того, подписано соглашение о строительстве высокотехнологичного завода по выпуску живых вакцин от ветряной оспы, ротавируса и других заболеваний. Новое предприятие начнет работу в 2029 году.

Столичная особая экономическая зона за два десятилетия работы перешла в разряд хабов отечественной промышленности. На ней созданы десять площадок общей площадью 430 гектаров. На них локализовали производства более 240 предприятий.

Москва развивает высокотехнологичные производства. У инвесторов есть возможность получить площадки с налоговыми льготами и вывести на рынок продукцию. Это помогает внести вклад в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".