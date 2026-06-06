Рейтинг@Mail.ru
В Ломоносовском районе Ленинградской области возник пожар - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 06.06.2026
В Ломоносовском районе Ленинградской области возник пожар

Дрозденко: в Ломоносовском районе Ленинградской области вспыхнул пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ломоносовском районе Ленинградской области возник пожар.
  • Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием, мера носит временный характер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием, это временная мера, сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.
По информации главы региона, в Ломоносовском районе "возник пожар", создан "временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией".
«
"Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", - заявил Дрозденко в своем Telegram-канале.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали
2 июня, 13:29
 
ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала