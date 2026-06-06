Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ломоносовском районе Ленинградской области возник пожар.
- Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием, мера носит временный характер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием, это временная мера, сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.
По информации главы региона, в Ломоносовском районе "возник пожар", создан "временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией".
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"Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", - заявил Дрозденко в своем Telegram-канале.
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