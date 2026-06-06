В Ломоносовском районе Ленинградской области возник пожар.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием, это временная мера, сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.