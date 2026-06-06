Легкоатлет Крылов оценил шансы улучшить рекорд России на стометровке

"Учитывая, что я пробежал 10,17 первым стартом, шансы побить рекорд на стометровке в этом сезоне высоки, - сказал Крылов журналистам. - Вернуться на международные турниры за границу хотелось бы, но раз их нет, я не сильно огорчаюсь. У нас международные старты проходят, и я могу сказать, что это положительно влияет на результаты. Были бы выезды за рубеж, возможно, это бы еще больше их повысило".