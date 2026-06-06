Легкоатлет Крылов оценил шансы улучшить рекорд России на стометровке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константин Крылов, рекордсмен России в беге на 100 метров, считает высокими свои шансы улучшить национальное достижение в текущем летнем сезоне.
- В прошлом сезоне Крылов пробежал 100 метров за 10,04 секунды и побил рекорд России, державшийся 39 лет.
- Спортсмен подчеркнул, что международные старты внутри страны положительно влияют на его результаты.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Рекордсмен России в беге на 100 метров Константин Крылов заявил журналистам, что считает высокими шансы улучшить в этом летнем сезоне лучшее национальное достижение.
"Учитывая, что я пробежал 10,17 первым стартом, шансы побить рекорд на стометровке в этом сезоне высоки, - сказал Крылов журналистам. - Вернуться на международные турниры за границу хотелось бы, но раз их нет, я не сильно огорчаюсь. У нас международные старты проходят, и я могу сказать, что это положительно влияет на результаты. Были бы выезды за рубеж, возможно, это бы еще больше их повысило".
"Я просто занимаюсь любимым делом, мне нравится бегать, улучшать себя. От этого мотивация и исходит", - добавил спринтер.