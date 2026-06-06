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Лавров отметил роль русского языка в упрочении мира в Евразии - РИА Новости, 06.06.2026
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09:24 06.06.2026
Лавров отметил роль русского языка в упрочении мира в Евразии

Лавров: русский язык играет объединительную роль в упрочении мира в Евразии

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве.
  • Он отметил его важность в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирования в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал министр в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.
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