Россия продолжит противодействовать языковой дискриминации, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, заявил Сергей Лавров.
- Защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам российской внешней политики.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ продолжит решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии – где бы они ни имели место, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии – где бы они ни имели место",- сказал он в видеообращении по случаю Дня русского языка.
Министр подчеркнул, что защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам российской внешней политики.
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