Лавров назвал условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления прав русскоязычных на Украине.
- По его словам, это условие необходимо для долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Восстановление прав русскоязычных на Украине является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на Украине. — Прим. ред.) — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — сказал Лавров в ходе своего видеообращения по случаю Дня русского языка.