Лавров назвал условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

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"Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на Украине. — Прим. ред.) — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — сказал Лавров в ходе своего видеообращения по случаю Дня русского языка.