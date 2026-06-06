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Лавров назвал условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 06.06.2026
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09:14 06.06.2026 (обновлено: 19:44 06.06.2026)
Лавров назвал условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Лавров: для урегулирования на Украине нужно восстановить права русскоязычных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления прав русскоязычных на Украине.
  • По его словам, это условие необходимо для долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Восстановление прав русскоязычных на Украине является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«

"Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на Украине. — Прим. ред.) — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — сказал Лавров в ходе своего видеообращения по случаю Дня русского языка.

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