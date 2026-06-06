Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия добьется восстановления прав русскоязычных на Украине, заявил Лавров.
- Глава МИД подчеркнул, что это одно из условий для долгосрочного урегулирования конфликта.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия будет стремиться восстановить права русскоязычных на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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"Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", — рассказал он в видеообращении по случаю Дня русского языка.
Министр иностранных дел подчеркнул, что это одно из условий для долгосрочного урегулирования конфликта.
Лавров добавил, что Москва продолжит бороться с любыми проявлениями языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели место.
В пятницу Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что Россия по-прежнему считает одной из целей СВО денацификацию Украины. Москва планирует добиваться ее путем переговоров.
Также президент назвал соседнюю страну русскоязычной. Он обратил внимание, что украинские националисты дома в основном говорят на русском.