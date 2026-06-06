Системы ПВО ведут перехват ракет и дронов в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Кувейта сообщила о перехвате выпущенных в сторону государства ракет и дронов.
- Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта подтвердил, что любые слышимые взрывы являются результатом перехвата вражеских целей системами ПВО.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия Кувейта сообщила, что системы ПВО ведут перехват выпущенных в сторону государства ракет и дронов.
"Военно-воздушные силы Кувейта в данный момент реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов. Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских целей", - говорится в заявлении армии в соцсети X.