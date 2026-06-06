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Системы ПВО ведут перехват ракет и дронов в Кувейте - РИА Новости, 06.06.2026
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04:12 06.06.2026
Системы ПВО ведут перехват ракет и дронов в Кувейте

Армия Кувейта сообщила, что системы ПВО ведут перехват ракет и дронов

Вид на работу ПВО из Кувейта
Вид на работу ПВО из Кувейта - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Вид на работу ПВО из Кувейта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Кувейта сообщила о перехвате выпущенных в сторону государства ракет и дронов.
  • Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта подтвердил, что любые слышимые взрывы являются результатом перехвата вражеских целей системами ПВО.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия Кувейта сообщила, что системы ПВО ведут перехват выпущенных в сторону государства ракет и дронов.
"Военно-воздушные силы Кувейта в данный момент реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов. Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских целей", - говорится в заявлении армии в соцсети X.
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