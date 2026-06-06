В Крыму шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд

Краткий пересказ от РИА ИИ После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщила Яна Лантратова.

Все пострадавшие — работники резервных вагонов депо станции Симферополь.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются шесть человек, один из них сейчас в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе

"В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие - работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, находятся под наблюдением врачей, их навещают родственники и близкие. Федеральный омбудсмен добавила, что Штехбарт рассказал ей о мерах социальной поддержки. Лантратова в свою очередь заявила, что в случае необходимости поможет с оформлением документов и получением выплат.

"По информации властей региона, пострадавшим выплатят компенсации. От 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. 1,5 миллиона рублей переведут семьям погибших", - подчеркнула она.

Лантратова в своем сообщении поблагодарила врачей, медсестер, сотрудников экстренных служб и всех, кто сегодня помогает пострадавшим.

"Мы остаемся на связи с каждой семьей и будем сопровождать их столько, сколько потребуется", - уточнила она.