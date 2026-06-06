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В Крыму шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд - РИА Новости, 06.06.2026
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16:53 06.06.2026 (обновлено: 17:29 06.06.2026)
В Крыму шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд

Лантратова: шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на поезд в Крыму

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщила Яна Лантратова.
  • Все пострадавшие — работники резервных вагонов депо станции Симферополь.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются шесть человек, один из них сейчас в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе.
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"В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие - работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, находятся под наблюдением врачей, их навещают родственники и близкие. Федеральный омбудсмен добавила, что Штехбарт рассказал ей о мерах социальной поддержки. Лантратова в свою очередь заявила, что в случае необходимости поможет с оформлением документов и получением выплат.
"По информации властей региона, пострадавшим выплатят компенсации. От 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. 1,5 миллиона рублей переведут семьям погибших", - подчеркнула она.
Лантратова в своем сообщении поблагодарила врачей, медсестер, сотрудников экстренных служб и всех, кто сегодня помогает пострадавшим.
"Мы остаемся на связи с каждой семьей и будем сопровождать их столько, сколько потребуется", - уточнила она.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
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