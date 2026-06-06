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Королев принял участие в Волжском крестном ходе - РИА Новости, 06.06.2026
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Тверская область
 
16:09 06.06.2026
Королев принял участие в Волжском крестном ходе

В Тверской области стартовал Волжский крестный ход

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев принял участие в Волжском крестном ходе
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев принял участие в Волжском крестном ходе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев принял участие в Волжском крестном ходе
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Тверской области стартовал Волжский крестный ход, в его открытии принял участие врио губернатора региона Виталий Королев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие было посвящено 755-летию основания Тверской епархии и 755-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Михаила Тверского. В открытии участвовали митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители духовенства, паломники.
Перед началом крестного хода митрополит провел божественную литургию, а затем состоялся чин малого водоосвящения на истоке Волги.
"Исток Волги – это начало реки, которая в дальнейшем становится все более полноводной и набирает силу и мощь. Наша страна должна так же прирастать усилиями регионов и каждого из нас, кто делает свое дело и вносит вклад в развитие России. В Верхневолжье уже свершаются большие дела – мы делаем многое для того, чтобы область росла и развивалась", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
У истока Волги была организована культурная программа. Все желающие могли принять участие в работе творческих мастерских. Для паломников и гостей Волжского Крестного хода также была развернута полевая кухня.
Маршрут крестного хода будет проходить по 12 муниципалитетам Верхневолжья. За 15 дней паломники посетят Осташков, Нилову пустынь, Пено, Селижарово, Ржев, Зубцов, Старицу, Тверь, Вознесенский Оршин монастырь, Городню, Конаково, Дубну, Кимры, Белый Городок, Кашин. Завершится крестный ход 20 июня в деревне Селище Калязинского округа.
В дни крестного хода верующие смогут поклониться святыням, среди которых икона святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святителя Симеона, епископа Тверского, а также ковчег с мощами и икона Тверских святых.
 
Тверская областьВиталий КоролевОсташковРжев
 
 
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