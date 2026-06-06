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Краматорск остался без электроснабжения - РИА Новости, 06.06.2026
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Краматорск остался без электроснабжения

"Страна.ua": Краматорск остался без электроснабжения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краматорск, расположенный на подконтрольной ВСУ части ДНР, остался без электроснабжения.
  • Освобождение Краматорска имеет для российских сил стратегическое значение, так как город является ключевым элементом обороны ВСУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Краматорск, расположенный на подконтрольной ВСУ части ДНР, остался без электроснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Краматорск обесточен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Освобождение Краматорска имеет для российских сил стратегическое значение, так как открывает путь к полному освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Этот город один из ключевых элементов обороны ВСУ в регионе, так как является логистическим центром, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого узла нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе.
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