Краматорск остался без электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Краматорск, расположенный на подконтрольной ВСУ части ДНР, остался без электроснабжения.
- Освобождение Краматорска имеет для российских сил стратегическое значение, так как город является ключевым элементом обороны ВСУ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Краматорск, расположенный на подконтрольной ВСУ части ДНР, остался без электроснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Краматорск обесточен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Освобождение Краматорска имеет для российских сил стратегическое значение, так как открывает путь к полному освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Этот город один из ключевых элементов обороны ВСУ в регионе, так как является логистическим центром, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого узла нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе.