"Сент-Луис" продлил контракт с российским вратарем

В прошлом сезоне Романов выступал в системе "Сент-Луиса" за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Спрингфилд Тандербердс". В регулярном чемпионате он провел 28 матчей, в которых отразил 89,6% бросков и пропускал в среднем 3,29 шайбы за игру. Вместе с командой россиянин дошел до третьего раунда плей-офф, где сыграл 11 матчей, отразив 93,9% бросков, в среднем пропуская 1,84 шайбы за игру.