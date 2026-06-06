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"Сент-Луис" продлил контракт с российским вратарем - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Хоккей
 
01:23 06.06.2026
"Сент-Луис" продлил контракт с российским вратарем

"Сент-Луис" продлил контракт с российским вратарем Романовым

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Шайба НХЛ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сент-Луис Блюз» продлил контракт с российским вратарем Георгием Романовым на два года.
  • В прошлом сезоне Романов выступал за клуб АХЛ «Спрингфилд Тандербердс» и показал высокие результаты, отразив 89,6 % бросков в регулярном чемпионате и 93,9 % в плей-офф.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" продлил контракт с российским вратарем Георгием Романовым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок соглашения рассчитан на два года.
В прошлом сезоне Романов выступал в системе "Сент-Луиса" за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Спрингфилд Тандербердс". В регулярном чемпионате он провел 28 матчей, в которых отразил 89,6% бросков и пропускал в среднем 3,29 шайбы за игру. Вместе с командой россиянин дошел до третьего раунда плей-офф, где сыграл 11 матчей, отразив 93,9% бросков, в среднем пропуская 1,84 шайбы за игру.
Романову 26 лет. Он присоединился к "Блюз" в октябре 2025 года в качестве свободного агента. Ранее россиянин представлял "Сан-Хосе Шаркс" и екатеринбургский "Автомобилист" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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