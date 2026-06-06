Пашинян пытается снять конкурентов с выборов в Армении, заявил Медведев

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана. Он отметил, что некоторые политики находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт.