Пашинян пытается снять конкурентов с выборов в Армении, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах.
- По мнению Медведева, такие выборы нельзя считать легитимными.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах, такие выборы нельзя считать легитимными, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно... нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе", - написал Медведев в социальной сети X на английском языке.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана. Он отметил, что некоторые политики находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт.
По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.