Эксперт дал совет, как не ошибиться при выборе кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рекомендует покупать кофе в зернах.

По его мнению, покупка кофе в зернах позволяет лучше проконтролировать качество продукта.

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Нужно всегда покупать кофе в зернах, заявил в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

"Я всегда советую покупать кофе в зернах", - отметил он.

Предприниматель объяснил, что для сокрытия дефектов зерна производители мелют кофе перед продажей, а покупка кофе в зернах дает возможность лучше проконтролировать качество продукта.