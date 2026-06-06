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Эксперт дал совет, как не ошибиться при выборе кофе - РИА Новости, 06.06.2026
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02:21 06.06.2026
Эксперт дал совет, как не ошибиться при выборе кофе

Хилон: кофе всегда нужно покупать в зернах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОбжаренные зерна кофе
Обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рекомендует покупать кофе в зернах.
  • По его мнению, покупка кофе в зернах позволяет лучше проконтролировать качество продукта.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Нужно всегда покупать кофе в зернах, заявил в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Я всегда советую покупать кофе в зернах", - отметил он.
Предприниматель объяснил, что для сокрытия дефектов зерна производители мелют кофе перед продажей, а покупка кофе в зернах дает возможность лучше проконтролировать качество продукта.
Также он порекомендовал по возможности собирать информацию о товаре перед покупкой.
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