Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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