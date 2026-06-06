В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тель-Авиве на театральной площади проходит антиправительственный митинг, в котором приняли участие сотни израильтян левого политического спектра.
- Активисты выступили с требованиями проведения мирной политики в регионе, защиты демократических ценностей и раскритиковали назначение адвоката Михаэля Равило на пост государственного контролера.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Перед митингом на театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.
Активисты держат в руках плакаты с требованием к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Активисты среди прочего раскритиковали премьер-министра за то, что на этой неделе новым государственным контролером был назначен адвокат Михаэль Равило, который ранее представлял интересы Нетаньяху. Государственный контролер в Израиле - это человек, который призван независимо расследовать действия правительства, поэтому в оппозиции заявили, что данное назначение неминуемо приведет к конфликту интересов.
Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже 2,5 года.
"Без демократии нет безопасности", - кричат протестующие.
На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.