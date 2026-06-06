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В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 06.06.2026
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20:50 06.06.2026 (обновлено: 21:17 06.06.2026)
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

В Тель-Авиве сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тель-Авиве на театральной площади проходит антиправительственный митинг, в котором приняли участие сотни израильтян левого политического спектра.
  • Активисты выступили с требованиями проведения мирной политики в регионе, защиты демократических ценностей и раскритиковали назначение адвоката Михаэля Равило на пост государственного контролера.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
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Перед митингом на театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.
Активисты держат в руках плакаты с требованием к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Активисты среди прочего раскритиковали премьер-министра за то, что на этой неделе новым государственным контролером был назначен адвокат Михаэль Равило, который ранее представлял интересы Нетаньяху. Государственный контролер в Израиле - это человек, который призван независимо расследовать действия правительства, поэтому в оппозиции заявили, что данное назначение неминуемо приведет к конфликту интересов.
Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже 2,5 года.
"Без демократии нет безопасности", - кричат протестующие.
На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.
Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
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В миреИзраильЗападный берег реки ИорданИерусалимБиньямин НетаньяхуХАМАСТель-Авив
 
 
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