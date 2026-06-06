В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

Перед митингом на театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.

На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.