Изоляции России нет и быть не может, заявил Кобяков

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"Мы уже перешли, как говорится, к глубокой переработке инвестиций. Эти форматы общения из года в год наглядно показывают - никакой изоляции России нет и быть не может. Сегодня это понятно всем. К такой форме взаимодействия в рамках ПМЭФ у представителей, например, западного бизнеса интерес только растет", - сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.