Изоляции России нет и быть не может, заявил Кобяков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента Антон Кобяков заявил, что никакой изоляции России нет и быть не может.
- Интерес к участию в ПМЭФ у представителей западного бизнеса растет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никакой изоляции России нет и быть не может, сегодня это понятно всем, интерес к стране растет, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
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"Мы уже перешли, как говорится, к глубокой переработке инвестиций. Эти форматы общения из года в год наглядно показывают - никакой изоляции России нет и быть не может. Сегодня это понятно всем. К такой форме взаимодействия в рамках ПМЭФ у представителей, например, западного бизнеса интерес только растет", - сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.