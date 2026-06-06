Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил, что главным недостатком нынешнего итальянского руководства является нехватка лидерства.

Он указал на системные проблемы страны, такие как низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности и зависимость экономики от внешних факторов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главным недостатком нынешнего итальянского руководства является нехватка лидерства, что превратило страну в корабль без капитана, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

"Главной проблемой является недостаток лидерства. Нет промышленного плана, нет смелости встать на защиту своих граждан, и поэтому люди в правительстве бездействуют или делают мало", - заявил он агентству на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос

"Премьер (Джорджа - ред.) Мелони бьет рекорды по продолжительности полномочий, потому что она умна и понимает, что для того, чтобы остаться у власти, нужно ничего не делать. А бездействие означает, что у корабля нет капитана", - сказал Джерачи.

По его словам, другими системными проблемами Италии являются низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности и чрезмерная зависимость экономики от внешних факторов.

"Мы опираемся на экспорт: 33% нашей экономики связано с экспортом, еще около 30% - с импортом. То есть почти две трети экономики зависят от внешней торговли, поэтому мы полностью подвержены внешним шокам", - отметил он.

Кроме того, бывший замминистра раскритиковал состояние системы образования, здравоохранения и СМИ в Италии.

« "Система образования деградирует, здравоохранение - в катастрофическом состоянии, а о СМИ лучше вообще забыть", - заявил собеседник агентства.

По мнению Джерачи, стране не хватает людей с видением будущего и способностью принимать стратегические решения. Он сравнил ситуацию в Италии с зависшим компьютером, которому требуется перезагрузка.

« "Знаете компьютерную команду ctrl-alt-delete? Вот это сейчас нужно Италии", - заключил Джерачи.