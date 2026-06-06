Экс-замминистра экономики Италии назвал главную проблему страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил, что главным недостатком нынешнего итальянского руководства является нехватка лидерства.
- Он указал на системные проблемы страны, такие как низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности и зависимость экономики от внешних факторов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главным недостатком нынешнего итальянского руководства является нехватка лидерства, что превратило страну в корабль без капитана, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.
"Главной проблемой является недостаток лидерства. Нет промышленного плана, нет смелости встать на защиту своих граждан, и поэтому люди в правительстве бездействуют или делают мало", - заявил он агентству на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос
"Премьер (Джорджа - ред.) Мелони бьет рекорды по продолжительности полномочий, потому что она умна и понимает, что для того, чтобы остаться у власти, нужно ничего не делать. А бездействие означает, что у корабля нет капитана", - сказал Джерачи.
По его словам, другими системными проблемами Италии являются низкие зарплаты, наплыв мигрантов, падение конкурентоспособности и чрезмерная зависимость экономики от внешних факторов.
"Мы опираемся на экспорт: 33% нашей экономики связано с экспортом, еще около 30% - с импортом. То есть почти две трети экономики зависят от внешней торговли, поэтому мы полностью подвержены внешним шокам", - отметил он.
Кроме того, бывший замминистра раскритиковал состояние системы образования, здравоохранения и СМИ в Италии.
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"Система образования деградирует, здравоохранение - в катастрофическом состоянии, а о СМИ лучше вообще забыть", - заявил собеседник агентства.
По мнению Джерачи, стране не хватает людей с видением будущего и способностью принимать стратегические решения. Он сравнил ситуацию в Италии с зависшим компьютером, которому требуется перезагрузка.
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"Знаете компьютерную команду ctrl-alt-delete? Вот это сейчас нужно Италии", - заключил Джерачи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.