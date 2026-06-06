СМИ: Иран атаковал пытавшиеся пересечь Ормузский пролив без разрешения суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив.
- Атака была осуществлена по заявлению КСИР (Корпуса стражей исламской революции) из-за отсутствия разрешения на пересечение пролива.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Иран атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив без его разрешения, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС).
"КСИР сообщил, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь Ормузский пролив без его разрешения", - говорится в сообщении агентства.