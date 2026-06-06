Кафельников заявил, что Андреева точно выиграет "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что Мирра Андреева имеет хорошие шансы на победу в финале Открытого чемпионата Франции, если будет в хорошей физической форме.
- В финале она сыграет против Майи Хвалиньской, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и обыграла двух российских теннисисток — Анну Калинскую и Диану Шнайдер.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Польская теннисистка Майя Хвалиньская не сможет ничего противопоставить Мирре Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции, если у россиянки все будет в порядке с физическим состоянием, заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Посеянная под восьмым номером Андреева в субботу сыграет в финале "Ролан Гаррос" против 114-й ракетки мира Хвалиньской, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию и обыгравшей по ходу соревнований двух российских теннисисток - Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале.
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"Нет, не сможет, - сказал Кафельников, отвечая на вопрос, есть ли у Хвалиньской шансы помешать Андреевой выиграть "Ролан Гаррос". - Если все нормально у Мирры будет с физическим состоянием, ничего (ее соперница противопоставить) не сможет".