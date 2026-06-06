Кафельников заявил, что Андреева точно выиграет "Ролан Гаррос"

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"Нет, не сможет, - сказал Кафельников, отвечая на вопрос, есть ли у Хвалиньской шансы помешать Андреевой выиграть "Ролан Гаррос". - Если все нормально у Мирры будет с физическим состоянием, ничего (ее соперница противопоставить) не сможет".