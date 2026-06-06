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В Грузии задержали находившуюся в международном розыске гражданку России - РИА Новости, 06.06.2026
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01:06 06.06.2026
В Грузии задержали находившуюся в международном розыске гражданку России

В Грузии задержали находившуюся в международном розыске гражданку РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпецавтомобили полиции Грузии
Спецавтомобили полиции Грузии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спецавтомобили полиции Грузии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка России, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в аэропорту Тбилиси.
  • Женщину подозревают в импорте и экспорте санкционной продукции.
ТБИЛИСИ, 5 июн – РИА Новости. Гражданка России, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в международном аэропорту Тбилиси, сообщил телекомпании "ТВ Пирвели" адвокат россиянки Бека Немсицверидзе.
"Задержана одна женщина, находившаяся в розыске по линии Интерпола. Она является гражданкой России. У американской стороны имеются вопросы в связи с импортом и экспортом санкционной продукции, в отношении нее начато расследование. По запросу США она была включена в список разыскиваемых Интерполом лиц. Накануне женщина прибыла в Грузию, и была задержана в аэропорту Тбилиси", — заявил адвокат.
По его словам, женщина прибыла в Грузию с туристической целью и, как утверждает защита, не знала ни о возбужденном против нее уголовном деле в США, ни о том, что находится в международном розыске по линии Интерпола.
Ранее в пятницу МВД Грузии сообщило о задержании в аэропорту Тбилиси женщины, находившейся в международном розыске.
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