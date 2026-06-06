В Грузии задержали находившуюся в международном розыске гражданку России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданка России, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в аэропорту Тбилиси.
- Женщину подозревают в импорте и экспорте санкционной продукции.
ТБИЛИСИ, 5 июн – РИА Новости. Гражданка России, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в международном аэропорту Тбилиси, сообщил телекомпании "ТВ Пирвели" адвокат россиянки Бека Немсицверидзе.
"Задержана одна женщина, находившаяся в розыске по линии Интерпола. Она является гражданкой России. У американской стороны имеются вопросы в связи с импортом и экспортом санкционной продукции, в отношении нее начато расследование. По запросу США она была включена в список разыскиваемых Интерполом лиц. Накануне женщина прибыла в Грузию, и была задержана в аэропорту Тбилиси", — заявил адвокат.
По его словам, женщина прибыла в Грузию с туристической целью и, как утверждает защита, не знала ни о возбужденном против нее уголовном деле в США, ни о том, что находится в международном розыске по линии Интерпола.
Ранее в пятницу МВД Грузии сообщило о задержании в аэропорту Тбилиси женщины, находившейся в международном розыске.