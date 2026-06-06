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Вопросы культуры Союзного государства обсудили в Гродно - РИА Новости, 06.06.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:47 06.06.2026
Вопросы культуры Союзного государства обсудили в Гродно

В Гродно прошло обсуждение вопросов культуры Союзного государства

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Каким будет "Славянский базар" в Витебске, какие работы сделаны по реконструкции Брестской крепости и созданию музея на территории Буйничского поля под Могилевом и другие важные вопросы обсудили парламентарии России и Беларуси, передает корреспондент Sputnik.
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по культуре прошло в Гродно в пятницу.
В заседании участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств культуры Беларуси и России, а также Гродненского облисполкома.
Как сообщила заместитель председателя комиссии Ирина Абельская, заседание проходило в формате живой беседы и обсуждений с участием всех заинтересованных сторон. Главным достижением 2025 года в работе комиссии парламентарий назвала завершение проекта по созданию экспозиции в мемориальном комплексе "Буйничское поле".
"Этот объект действительно грандиозный, он имеет большое патриотическое воспитательное значение для наших стран, в первую очередь – для Беларуси и для Могилевской области. Это не только место исторической памяти, но и место поклонения и место будущих военно-патриотических проектов", – отметила Абельская.
Она добавила, что самым важным проектом в нынешнем году остается развитие мемориала "Брестская крепость", который служит символом памяти для обеих стран, напоминая миру о трагедии Великой Отечественной войны.
Кроме того, в 2026 году комиссия продолжит работу над созданием молодежного хора и циклом мини-фильмов о выдающихся людях России и Беларуси. В список героев планируется включить не только исторических деятелей, но и наших современников. Как было отмечено в ходе заседания, проекты будут доработаны с учетом замечаний министерств культуры двух стран.

Главные проблемы культуры

Председатель комиссии Николай Бурляев, подводя итог пятилетней работы, обратил внимание на то, что сфера культуры требует серьезных изменений. Виной этому стало применение рыночных подходов, которые часто превращают культуру в доходный промысел.
Например, из 29 запланированных комиссией союзных проектов в сфере культуры за пять лет удалось реализовать лишь четыре.
"Истинная задача культуры – не извлечение прибыли через шоу-бизнес, а гармонизация пространства и сплочение народов", – отметил собеседник.
По мнению Бурляева, в России нужно принять волевое политическое решение о выводе сферы культуры из коммерческой зависимости и реорганизовать профильное министерство, наделив его реальной ответственностью за исполнение указов президента.
Одной из мер может стать отказ от оценки эффективности фильмов по кассовым сборам и возрождение детского кино. Только так можно будет создавать не только чисто развлекательный контент, но и искусство, способное показывать истинные ценности.
Одной из тем для обсуждения Комиссии Парламентского Собрания по культуре стали вопросы подготовки и проведения Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в 2026 году.
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