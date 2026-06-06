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В Геленджике открылся спорткомплекс широкого назначения - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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18:54 06.06.2026 (обновлено: 18:55 06.06.2026)
В Геленджике открылся спорткомплекс широкого назначения

В Геленджике открылся первый за 25 лет спорткомплекс широкого назначения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка во время игры в волейбол на пляже в Геленджике
Девушка во время игры в волейбол на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Геленджике открылся первый за 25 лет физкультурно-оздоровительный комплекс широкого назначения.
  • Комплекс получил название «Стань чемпионом» и построен автономной некоммерческой организацией при поддержке фонда «Стань чемпионом» за счет внебюджетных источников.
  • На базе комплекса будут реализованы программы спортивной подготовки по различным видам спорта и открыт центр тестирования для выявления предрасположенности детей к определенным видам спорта.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. В Геленджике открылся первый за 25 лет физкультурно-оздоровительный комплекс широкого назначения, сообщила РИА Новости президент Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России Надежда Ерастова.
Ерастова вместе с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Агибаловым и главой городского округа Геленджик Алексеем Богодистовым приняли участие в церемонии открытия спорткомплекса.
"Физкультурно-спортивный комплекс в Геленджике получил название "Стань чемпионом", его построила одноименная автономная некоммерческая организация при поддержке фонда "Стань чемпионом" за счет внебюджетных источников. Это первое капитальное сооружение подобного назначения, построенное в городе за 25 лет. Комплекс является частью проекта по созданию спортивной базы в Геленджике. Ранее была введена в эксплуатацию гостиница для спортсменов, впереди заключительный этап по созданию спортивно-рекреационной базы", - заявила Ерастова РИА Новости.
На базе комплекса будут реализованы программы спортивной подготовки по единоборствам, игровым видам спорта, танцевальным видам спорта, художественной и эстетической гимнастике. А также будут открыты краевые и муниципальные секции для населения по соответствующим видам спорта и центр тестирования.
"Уникальный центр тестирования позволит в раннем возрасте выявлять предрасположенность детей к тому или иному виду спорта. И тем самым сделать их путь в спорте максимально эффективным и комфортным", — сказал вице-губернатор Агибалов на церемонии открытия.
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