В Геленджике открылся спорткомплекс широкого назначения

Девушка во время игры в волейбол на пляже в Геленджике

Краткий пересказ от РИА ИИ В Геленджике открылся первый за 25 лет физкультурно-оздоровительный комплекс широкого назначения.

Комплекс получил название «Стань чемпионом» и построен автономной некоммерческой организацией при поддержке фонда «Стань чемпионом» за счет внебюджетных источников.

На базе комплекса будут реализованы программы спортивной подготовки по различным видам спорта и открыт центр тестирования для выявления предрасположенности детей к определенным видам спорта.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. В Геленджике открылся первый за 25 лет физкультурно-оздоровительный комплекс широкого назначения, сообщила РИА Новости президент Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России Надежда Ерастова.

Ерастова вместе с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Агибаловым и главой городского округа Геленджик Алексеем Богодистовым приняли участие в церемонии открытия спорткомплекса.

"Физкультурно-спортивный комплекс в Геленджике получил название "Стань чемпионом", его построила одноименная автономная некоммерческая организация при поддержке фонда "Стань чемпионом" за счет внебюджетных источников. Это первое капитальное сооружение подобного назначения, построенное в городе за 25 лет. Комплекс является частью проекта по созданию спортивной базы в Геленджике. Ранее была введена в эксплуатацию гостиница для спортсменов, впереди заключительный этап по созданию спортивно-рекреационной базы", - заявила Ерастова РИА Новости.

На базе комплекса будут реализованы программы спортивной подготовки по единоборствам, игровым видам спорта, танцевальным видам спорта, художественной и эстетической гимнастике. А также будут открыты краевые и муниципальные секции для населения по соответствующим видам спорта и центр тестирования.