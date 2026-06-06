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Лидер "Спартака" Барко признался, что хочет играть в "Индепендьенте" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
07:46 06.06.2026 (обновлено: 11:58 06.06.2026)
Лидер "Спартака" Барко признался, что хочет играть в "Индепендьенте"

Барко заявил, что мечтает выступать за "Индепендьенте"

© РИА Новости / Григорий СысоевЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эсекьель Барко заявил, что мечтает выступать в составе «Индепендьенте», воспитанником которого он является.
  • Действующее соглашение футболиста с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2027 года.
  • Зимой 2025 года сообщалось, что Барко ищет возможность уйти из «Спартака» и вернуться в Аргентину, однако футболист опровергал эту информацию и заявлял о намерении помогать команде.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аргентинский футболист московского "Спартака" Эсекьель Барко заявил, что мечтает выступать в составе "Индепендьенте", воспитанником которого он является.
Барко выступает в составе "Спартака" с лета 2024 года, его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года. Аргентинец в пятницу посетил тренировочный комплекс клуба, который будет назван в его честь.
"Я очень счастлив снова быть на этом комплексе, я провел много времени здесь, и мне было очень хорошо. Возвращаться сюда всегда очень приятно для меня. Я хочу играть в "Индепендьенте". Я прошел здесь молодежную академию и родился здесь. У меня остались самые прекрасные воспоминания о чемпионстве. Болельщики всегда проявляли ко мне много любви, я всегда благодарен им. Как я уже сказал, я хочу играть здесь", - приводит слова Барко De La Cuna Al Infierno.
Зимой 2025 года сообщалось, что Барко активно ищет возможность уйти из "Спартака" и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам. Сам футболист опровергал данную информацию и сообщал, что намерен помогать команде. По итогам сезона "красно-белые" стали обладателями Кубка России.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 гола.
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