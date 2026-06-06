Финляндия утром в субботу ограничивала полеты в небе на юго-востоке страны

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы обороны Финляндии утром в субботу на несколько часов ограничивали полеты в небе на юго-востоке страны, сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что власти Финляндии не уточнили, связаны ли были эти ограничения с активностью украинских беспилотников. Ограничения продлились несколько часов и позднее были сняты.