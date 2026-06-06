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Финляндия утром в субботу ограничивала полеты в небе на юго-востоке страны - РИА Новости, 06.06.2026
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14:49 06.06.2026
Финляндия утром в субботу ограничивала полеты в небе на юго-востоке страны

Yle: Финляндия утром в субботу ограничивала полеты в небе на юго-востоке страны

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы обороны Финляндии утром в субботу на несколько часов ограничивали полеты в небе на юго-востоке страны.
  • Временная зона ограничения полетов была установлена в морской акватории у побережья Котка-Хамина.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы обороны Финляндии утром в субботу на несколько часов ограничивали полеты в небе на юго-востоке страны, сообщает телерадиокомпания Yle.
"Силы обороны Финляндии установили временную зону ограничения полетов на юго-востоке страны, в морской акватории у побережья Котка-Хамина", - говорится в сообщении Yle.
Отмечается, что власти Финляндии не уточнили, связаны ли были эти ограничения с активностью украинских беспилотников. Ограничения продлились несколько часов и позднее были сняты.
Ранее в субботу утром губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что российские ПВО успешно отбили атаку украинских БПЛА.
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