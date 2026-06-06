Россия не создает альтернативную финансовую систему, заявил Кобяков.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не создает альтернативную финансовую систему, страну устраивала долларовая схема взаимоотношений с миром, другой вопрос в том, что экономика фрагментируется в связи с рисками, которые создают США, заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.