Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не создает альтернативную финансовую систему, заявил Кобяков.
- Долларовая схема взаимоотношений с миром устраивала Россию.
- Экономика фрагментируется из-за рисков, которые создают США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не создает альтернативную финансовую систему, страну устраивала долларовая схема взаимоотношений с миром, другой вопрос в том, что экономика фрагментируется в связи с рисками, которые создают США, заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Мы не создаем альтернативную финансовую систему, по крайней мере, Россия этим не занимается. Президент сказал, что нас в принципе устраивала долларовая схема взаимоотношений со всем миром, и мы очень сожалеем о том, что Соединенные штаты бросили на алтарь своих амбиций свою, в общем-то, дойную корову, на основе которой они живут. Другое дело, что экономика фрагментируется в связи с такими рисками, которые создают наши американские коллеги", - сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.