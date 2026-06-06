Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.