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Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова - РИА Новости, 06.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:47 06.06.2026
Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова

Любимова: Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов

© РИА Новости / Антон ДенисовСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Съемки фильма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов.
  • Первым совместным фильмом России и Китая стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Еще несколько исторических картин сейчас находятся в статусе совместного производства и готовятся к съемкам", - сказала она, комментируя сотрудничество России и Китая в сфере кинематографа.
Первым совместным фильмом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах, стал "Красный шелк", премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году. Режиссером выступил Андрей Волгин. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. Ретро-детектив получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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КультураРоссияКитайПекинОльга ЛюбимоваМилош БиковичГлеб Калюжный
 
 
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