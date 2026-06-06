Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов.
- Первым совместным фильмом России и Китая стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
Первым совместным фильмом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах, стал "Красный шелк", премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году. Режиссером выступил Андрей Волгин. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань. Ретро-детектив получил продолжение под названием "Черный шелк", фильм выйдет в 2027 году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.