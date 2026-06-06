Вологодский губернатор рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Новые меры поддержки семей с детьми стартовали в Вологодской области в июне, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Георгий Филимонов.

"В рамках программы "Семья - оплот Русского Севера" с 1 июня появились новые выплаты. Это 361,53 тысячи рублей — выплата для граждан, которые переехали в Вологодскую область из других регионов для постоянного проживания, трудоустроились по направлению службы занятости, родили ребенка и зарегистрировали его в регионе", - рассказал Филимонов

Также с 1 июня 125 тысяч рублей может получить один из родителей при рождении второго ребенка возрасте до 35 лет, который прибыл в Вологодскую область для трудоустройства по направлению службы занятости или является самозанятым и ведет свою деятельность в регионе.

Кроме того, отметил Филимонов, молодые мамы до 25 лет могут получить 100 тысяч рублей единовременно при рождении первенца. В прошлом году на поддержку рождаемости в Вологодской области направили 2,8 миллиарда рублей. Помимо региональной программы, меры поддержки оказываются по нацпроекту "Семья".

"Рассчитываем, что эти меры также сыграют роль в борьбе за народосбережение. Мы привлекаем жителей из других регионов на свою территорию, и это нормальная конкурентная практика", - подчеркнул губернатор.