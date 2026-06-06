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Вологодский губернатор рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 06.06.2026
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Вологодская область
 
19:49 06.06.2026 (обновлено: 20:11 06.06.2026)
Вологодский губернатор рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

Филимонов рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в Вологодчине

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Новые меры поддержки семей с детьми стартовали в Вологодской области в июне, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Георгий Филимонов.
"В рамках программы "Семья - оплот Русского Севера" с 1 июня появились новые выплаты. Это 361,53 тысячи рублей — выплата для граждан, которые переехали в Вологодскую область из других регионов для постоянного проживания, трудоустроились по направлению службы занятости, родили ребенка и зарегистрировали его в регионе", - рассказал Филимонов.
Также с 1 июня 125 тысяч рублей может получить один из родителей при рождении второго ребенка возрасте до 35 лет, который прибыл в Вологодскую область для трудоустройства по направлению службы занятости или является самозанятым и ведет свою деятельность в регионе.
Кроме того, отметил Филимонов, молодые мамы до 25 лет могут получить 100 тысяч рублей единовременно при рождении первенца. В прошлом году на поддержку рождаемости в Вологодской области направили 2,8 миллиарда рублей. Помимо региональной программы, меры поддержки оказываются по нацпроекту "Семья".
"Рассчитываем, что эти меры также сыграют роль в борьбе за народосбережение. Мы привлекаем жителей из других регионов на свою территорию, и это нормальная конкурентная практика", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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