Филимонов: Вологодская область впервые за 13 лет выходит из депопуляции

"Говоря о профилактике употребления алкоголя через точечные ограничения, нужно сказать, что это одна из мер, поскольку только в комплексе, системно, синхронно, эти инструменты дают свой результат. Не по очереди, не последовательно, ни одна из них, а в комплексе. Это профилактика абортов, это ограничение продажи алкоголя. Это культивирование здорового образа жизни", - сказал он.