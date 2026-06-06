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Филимонов: Вологодская область впервые за 13 лет выходит из депопуляции - РИА Новости, 06.06.2026
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:47 06.06.2026 (обновлено: 20:03 06.06.2026)
Филимонов: Вологодская область впервые за 13 лет выходит из депопуляции

Филимонов: Вологодчина в первый раз за 13 лет выходит из депопуляции

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Вологодская область впервые за 13 выходит из депопуляции, в регионе отмечается прирост суммарного коэффициента рождаемости (СКР), сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Георгий Филимонов.
"Впервые за 13 лет мы начали выходить из депопуляции. СКР за год подрос. Для специалистов статистики, для социологии, для демографов это значительные цифры. Год к году - на 0,071 (единицы - ред.). И что важно, сейчас, в 2026 году, уже второй месяц подряд Вологодская область удерживает первое место в России из всех 89 субъектов РФ по темпам роста СКР, по динамике прироста суммарного коэффициента рождаемости", - сказал он.
По его словам, на такие результаты повлиял комплекс мер, направленных на народосбережение.
"Говоря о профилактике употребления алкоголя через точечные ограничения, нужно сказать, что это одна из мер, поскольку только в комплексе, системно, синхронно, эти инструменты дают свой результат. Не по очереди, не последовательно, ни одна из них, а в комплексе. Это профилактика абортов, это ограничение продажи алкоголя. Это культивирование здорового образа жизни", - сказал он.
Филимонов отметил, что в регионе реализуется программа "Семья - оплот Русского Севера", в рамках которой предоставляются различные меры поддержки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновПМЭФ
 
 
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