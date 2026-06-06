Фестиваль "Паруса Кронштадта" отменили 6 и 7 июня

Вид на Лесную гавань в Кронштадте

Краткий пересказ от РИА ИИ Музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта» в музейно-историческом парке «Остров фортов» отменили.

Фестиваль не состоится 6 и 7 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Музыкально-спортивный фестиваль "Паруса Кронштадта" в музейно-историческом парке "Остров фортов" отменили 6 и 7 июня, сообщила администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

"Фестиваль "Паруса Кронштадта" в парке "Остров фортов" 6 и 7 июня не состоится", - сообщается в Telegram-канале районной администрации.

Фестиваль "Паруса Кронштадта" традиционно входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке проекта "Остров фортов". Проведение фестиваля было запланировано в 2026 году с 4 по 7 июня.