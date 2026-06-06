Военная полиция выборочно проверяет документы у прилетающих в Ереван

Краткий пересказ от РИА ИИ Военная полиция Армении выборочно проверяет документы у граждан республики, прибывающих в аэропорт «Звартноц».

Полицейские проверяют документы по неким базам с помощью ноутбуков и говорят о необходимости встать на учет в военкомате.

ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Военная полиция Армении выборочно проверяет документы у граждан республики, прибывающих в аэропорт "Звартноц", передает корреспондент РИА Новости.

После прохождения паспортного контроля полицейские проверяют документы у приезжающих с помощью ноутбуков по неким базам, говорят о необходимости встать на учет в военкомате. В то же время корреспондент РИА Новости не видел, чтобы полицейские кому-то вручали повестки или забирали с собой.

Полицейские также поинтересовались наличием армянского гражданства у корреспондента агентства, после получения отрицательного ответа они проверили российские документы и отправили его на досмотр багажа.

Ранее онлайн-ресурс правящей партии "Гражданский договор" civic.am сообщил, что военная полиция Армении на пограничных пунктах пропуска якобы вручает прибывающим из РФ гражданам Армении повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители властей считают, что граждане приезжают в Армению специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня.