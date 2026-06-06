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Военная полиция выборочно проверяет документы у прилетающих в Ереван - РИА Новости, 06.06.2026
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14:03 06.06.2026
Военная полиция выборочно проверяет документы у прилетающих в Ереван

Военная полиция выборочно проверяет документы у прилетающих в аэропорт Еревана

© РИА НовостиОчередь на паспортный контроль в аэропорту Еревана, Армения
Очередь на паспортный контроль в аэропорту Еревана, Армения - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости
Очередь на паспортный контроль в аэропорту Еревана, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военная полиция Армении выборочно проверяет документы у граждан республики, прибывающих в аэропорт «Звартноц».
  • Полицейские проверяют документы по неким базам с помощью ноутбуков и говорят о необходимости встать на учет в военкомате.
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Военная полиция Армении выборочно проверяет документы у граждан республики, прибывающих в аэропорт "Звартноц", передает корреспондент РИА Новости.
После прохождения паспортного контроля полицейские проверяют документы у приезжающих с помощью ноутбуков по неким базам, говорят о необходимости встать на учет в военкомате. В то же время корреспондент РИА Новости не видел, чтобы полицейские кому-то вручали повестки или забирали с собой.
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Полицейские также поинтересовались наличием армянского гражданства у корреспондента агентства, после получения отрицательного ответа они проверили российские документы и отправили его на досмотр багажа.
Ранее онлайн-ресурс правящей партии "Гражданский договор" civic.am сообщил, что военная полиция Армении на пограничных пунктах пропуска якобы вручает прибывающим из РФ гражданам Армении повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители властей считают, что граждане приезжают в Армению специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня.
Министерство обороны Армении, комментируя эти сообщения, в пятницу заявило, что военная полиция осуществляет службу для выполнения поставленных перед ней задач, в том числе на пограничных пропускных пунктах, с целью оказания содействия военным комиссариатам в постановке на воинский учет военнообязанных граждан, призыва их на обязательную военную службу и привлечения к мероприятиям по подготовке резервистов.
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