Ефимов: участок Бирюлевской линии метро в Москве готов на треть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участок с тремя станциями Бирюлевской линии московского метро готов на треть, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сейчас половина станций будущего радиуса находится в стадии активного строительства. При этом первый участок со станциями "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар" готов на треть. Здесь идут земляные работы и устройство основных конструкций. Также между ними и в сторону станции "Курьяново" выполняется проходка тоннелей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что первый участок линии собираются открыть в 2028 году.

Также он сообщил, что на станциях "Луганская" и "Каспийская" пока ведут подготовительную работу, выносят инженерные коммуникации, строят форшахты и монтируют ограждения котлована.

В сообщении пресс-службы градкомплекса говорится, что на Бирюлевской линии длиной около 22 километров должны построить 10 станций. С них пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги. Новая ветка метро поспособствует улучшению транспортного сообщения примерно для миллиона жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурова, Царицына, Восточного и Западного Бирюлева, добавили в градкомплексе.