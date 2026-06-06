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Ефимов: участок Бирюлевской линии метро в Москве готов на треть - РИА Новости, 06.06.2026
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14:04 06.06.2026
Ефимов: участок Бирюлевской линии метро в Москве готов на треть

Ефимов: участок с тремя станциями Бирюлевской линии метро готов на треть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участок с тремя станциями Бирюлевской линии московского метро готов на треть, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас половина станций будущего радиуса находится в стадии активного строительства. При этом первый участок со станциями "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар" готов на треть. Здесь идут земляные работы и устройство основных конструкций. Также между ними и в сторону станции "Курьяново" выполняется проходка тоннелей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Замглавы города уточнил, что первый участок линии собираются открыть в 2028 году.
Также он сообщил, что на станциях "Луганская" и "Каспийская" пока ведут подготовительную работу, выносят инженерные коммуникации, строят форшахты и монтируют ограждения котлована.
В сообщении пресс-службы градкомплекса говорится, что на Бирюлевской линии длиной около 22 километров должны построить 10 станций. С них пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги. Новая ветка метро поспособствует улучшению транспортного сообщения примерно для миллиона жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурова, Царицына, Восточного и Западного Бирюлева, добавили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской линии. Кроме того, он рассказывал о начале проходки левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты".
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