На российско-абхазской границе возобновили движение после атаки БПЛА

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Движение транспорта после его приостановки во время беспилотной атаки возобновили на российско-абхазской границе, сообщил РИА Новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.

Он пояснил, что транспорт на границе приостанавливали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

"В рамках взаимодействия с российской стороной мы принимаем решение о приостановке транспортных средств (на время атаки БПЛА - ред.). В настоящее время работа возобновлена", - сказал Латипов.

Он пояснил, что подобные обстоятельства складываются не так часто, но имеют место быть, поэтому во время бесплатной опасности принимается решение о приостановке транспортных средств.