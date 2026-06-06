Рейтинг@Mail.ru
На российско-абхазской границе возобновили движение после атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 06.06.2026
На российско-абхазской границе возобновили движение после атаки БПЛА

На российско-абхазской границе возобновили движение авто после атаки БПЛА

© Sputnik / Акоп КущянКонтрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией
Контрольно-пропускной пункт Псоу на границе Абхазии с Россией - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Sputnik / Акоп Кущян
Контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе Абхазии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение транспорта на российско-абхазской границе возобновили после приостановки из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Движение транспорта после его приостановки во время беспилотной атаки возобновили на российско-абхазской границе, сообщил РИА Новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.
Он пояснил, что транспорт на границе приостанавливали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
«
"В рамках взаимодействия с российской стороной мы принимаем решение о приостановке транспортных средств (на время атаки БПЛА - ред.). В настоящее время работа возобновлена", - сказал Латипов.
Он пояснил, что подобные обстоятельства складываются не так часто, но имеют место быть, поэтому во время бесплатной опасности принимается решение о приостановке транспортных средств.
Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Псоу" располагается на российско-абхазской границе близ федеральной территории Сириус. Это единственный сухопутный переход между Россией и Абхазией. Ежегодно через пункт проходит не менее двух миллионов автомобилей.
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА
Вчера, 07:40
 
В миреАбхазияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала