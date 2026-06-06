На российско-абхазской границе возобновили движение после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта на российско-абхазской границе возобновили после приостановки из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Движение транспорта после его приостановки во время беспилотной атаки возобновили на российско-абхазской границе, сообщил РИА Новости начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.
Он пояснил, что транспорт на границе приостанавливали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
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"В рамках взаимодействия с российской стороной мы принимаем решение о приостановке транспортных средств (на время атаки БПЛА - ред.). В настоящее время работа возобновлена", - сказал Латипов.
Он пояснил, что подобные обстоятельства складываются не так часто, но имеют место быть, поэтому во время бесплатной опасности принимается решение о приостановке транспортных средств.
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