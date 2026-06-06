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В Кронштадте восстановили движение автобусных маршрутов - РИА Новости, 06.06.2026
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11:56 06.06.2026 (обновлено: 13:05 06.06.2026)
В Кронштадте восстановили движение автобусных маршрутов

В Кронштадте останавливали движение автобусных маршрутов

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкКронштадт
Кронштадт - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение автобусных маршрутов № 1Кр и № 3Кр в Кронштадте восстановлено по действующим трассам.
  • Утром в субботу администрация сообщила о временном изменении трасс этих маршрутов из-за невозможности проезда по Макаровской улице у Докового моста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Движение автобусных маршрутов, которое временно закрывалось в Кронштадте, восстановлено, сообщает администрация Кронштадского района Петербурга.
«
"Движение автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр восстановлено по действующим трассам", - сообщает администрация в соцсетях.
Утром в субботу администрация Кронштадта проинформировала, что в связи с невозможностью проезда по Макаровской улице у Докового моста трассы автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр были временно изменены.
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