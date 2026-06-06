В Кронштадте восстановили движение автобусных маршрутов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автобусных маршрутов № 1Кр и № 3Кр в Кронштадте восстановлено по действующим трассам.
- Утром в субботу администрация сообщила о временном изменении трасс этих маршрутов из-за невозможности проезда по Макаровской улице у Докового моста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Движение автобусных маршрутов, которое временно закрывалось в Кронштадте, восстановлено, сообщает администрация Кронштадского района Петербурга.
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"Движение автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр восстановлено по действующим трассам", - сообщает администрация в соцсетях.
Утром в субботу администрация Кронштадта проинформировала, что в связи с невозможностью проезда по Макаровской улице у Докового моста трассы автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр были временно изменены.