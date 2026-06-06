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Гунба пообещал реализовать договоренности, достигнутые на встрече с Путиным - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:40 06.06.2026

Гунба пообещал реализовать договоренности, достигнутые на встрече с Путиным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Бадра Гунба на ПМЭФ-2026
Президент Абхазии Бадра Гунба на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Абхазии Бадра Гунба на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Абхазии Бадра Гунба сообщил, что договоренности, достигнутые на встрече с Владимиром Путиным в мае, будут реализованы.
  • Переговоры лидеров проходили в рамках празднования 9 Мая в Москве и были посвящены военному сотрудничеству, развитию экономической и социальной сфер.
  • Гунба подчеркнул, что деловые связи с Россией помогают развивать в республике разные отрасли, включая энергетику и инфраструктуру.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Договоренности, достигнутые на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в мае, будут реализованы, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Абхазии Бадра Гунба.
Переговоры двух лидеров проходили в рамках празднования 9 мая в Москве. По словам Гунбы, это была третья за последний год встреча с главой РФ, на которой обсуждалось военное сотрудничество, развитие экономической и социальной сфер.
«
"И все договоренности, все наши вопросы, которые обсуждались в рамках нашей встречи, получат дальнейшее свое фактическое решение", - сказал Гунба.
Глава Абхазии подчеркнул, что деловые связи с Россией помогают развивать в республике разные отрасли, включая энергетику и инфраструктуру. Гунба также отметил практический эффект, который достигается государствами путем двусторонних отношений. "Это не только рамках обсуждения, это уже практические шаги. Мы взаимодействуем в области энергетики, взаимодействуем в области экономики, это инвестиции в абхазскую экономику", - заключил президент.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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