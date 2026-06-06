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Додик сообщил о договоренностях, достигнутых с Путиным - РИА Новости, 06.06.2026
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05:46 06.06.2026
Додик сообщил о договоренностях, достигнутых с Путиным

Додик сообщил о договоренностях, достигнутых в мае с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Милорад Додик
Владимир Путин и Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик сообщил о достигнутых договоренностях с президентом России Владимиром Путиным.
  • Встреча прошла в мае в Москве во время празднования Дня Победы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил РИА Новости о договоренностях, достигнутых в мае с президентом России Владимиром Путиным.
"С президентом Путиным я встречался несколько недель назад в Москве во время празднования 9 мая – Дня Победы. Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах", - сказал он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияМоскваМилорад ДодикВладимир Путин
 
 
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