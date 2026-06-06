Додик сообщил о договоренностях, достигнутых с Путиным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил РИА Новости о договоренностях, достигнутых в мае с президентом России Владимиром Путиным.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.