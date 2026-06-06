Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В части Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ.
"В Днепропетровске прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
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