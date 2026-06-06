ГОСТ – что это такое и для чего он нужен

Государственный стандарт – это документ, который определяет, каким должен быть товар, услуга или производственный процесс, чтобы считаться безопасным и качественным. РИА Новости разбирает, что такое ГОСТ, как он появился, какие виды стандартов существуют, чем они отличаются друг от друга и почему соблюдение стандартов выгодно не только государству, но и бизнесу.

Что такое ГОСТ

ГОСТ – это аббревиатура от "государственный стандарт". Это нормативный документ, который устанавливает единые требования к характеристикам продукции, услугам, производственным процессам или методам контроля. Стандарт фиксирует, каким должен быть объект по составу, размерам, безопасности, маркировке, упаковке и другим параметрам.

ГОСТ – это не закон в юридическом смысле, но и не просто рекомендация. Это технический документ по стандартизации, который в большинстве случаев применяется добровольно, но при определенных условиях приобретает обязательную силу.

Полное официальное обозначение расшифровывается следующим образом: "ГОСТ" – межгосударственный стандарт, "ГОСТ Р" – национальный стандарт Российской Федерации. После аббревиатуры идет регистрационный номер и год утверждения. Например, ГОСТ 31457-2012 – это стандарт на мороженое, утвержденный в 2012 году.

История стандартизации в России и СССР

Первые шаги к единой системе технического нормирования были сделаны еще в 1920-е годы.

Появление первых стандартов в СССР

В 1925 году был создан Комитет по стандартизации при Совете труда и обороны СССР, а уже в 1926 году появился первый общесоюзный стандарт – на пшеницу. Тогда документы назывались ОСТ (общесоюзный стандарт). В 1940 году систему переименовали: ОСТы стали называться ГОСТами, и это обозначение закрепилось на десятилетия.

Советская система стандартизации была одной из наиболее разветвленных в мире. К концу 1980-х годов действовало свыше 20 000 государственных стандартов, охватывавших практически все отрасли промышленности – от пищевой до оборонной.

Эволюция системы ГОСТ после распада СССР

В 1992 году было подписано Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, а для координации работы создан Межгосударственный совет по стандартизации (МГС). Советские ГОСТы были признаны межгосударственными стандартами СНГ и продолжили действовать.

Параллельно Россия начала выстраивать собственную национальную систему. Появился ГОСТ Р – национальный стандарт, действующий только на территории Российской Федерации. С тех пор обе системы существуют одновременно: межгосударственные ГОСТы и российские ГОСТ Р.

Современная система стандартизации в России

Сегодня система стандартизации в России регулируется Федеральным законом № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", принятым в 2015 году. Регулятором ГОСТов является Росстандарт – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Виды и классификация стандартов ГОСТ

Стандарты в России делятся на несколько уровней – в зависимости от территории действия, органа, который их утверждает, и области применения.

Межгосударственный стандарт (ГОСТ)

Межгосударственный стандарт разрабатывается и принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации с участием стран – членов СНГ. Обозначается аббревиатурой ГОСТ без дополнительных букв. Действует на территории всех государств, подписавших соответствующее соглашение: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и ряда других. Применение носит добровольный характер, если иное не установлено законодательством конкретной страны.

Национальный стандарт (ГОСТ Р)

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации, утверждаемый Росстандартом. Действует исключительно на территории России. Это аналог межгосударственного ГОСТа, но разработанный с учетом специфики российского рынка и законодательства. Многие ГОСТ Р создаются на основе международных стандартов ISO и EN (европейских норм).

Отраслевой стандарт (ОСТ)

Отраслевые стандарты разрабатываются и утверждаются отраслевыми министерствами и ведомствами. Они обязательны для предприятий конкретной отрасли и нередко устанавливают более детальные требования, чем общие ГОСТы. После принятия Федерального закона № 162-ФЗ новые отраслевые стандарты не разрабатываются, однако ранее принятые продолжают действовать.

Виды стандартов и их характеристики Вид стандарта Обозначение Территория действия Кто утверждает Характер применения Межгосударственный стандарт ГОСТ Страны СНГ Межгосударственный совет по стандартизации (МГС) Добровольный Национальный стандарт РФ ГОСТ Р Российская Федерация Росстандарт Добровольный (кроме исключений) Отраслевой стандарт ОСТ Конкретная отрасль Отраслевое министерство/ведомство Обязательный в рамках отрасли Стандарт организации СТО Организация-разработчик Юридическое лицо / ИП Добровольный Технические условия ТУ Организация-разработчик Изготовитель продукции Добровольный

Классификация ГОСТов по объектам стандартизации

Помимо деления по уровням, стандарты различаются по объектам, которые они регулируют.

Стандарты на продукцию

Самая распространенная категория. Такие ГОСТы устанавливают требования к характеристикам конкретных товаров: составу, физическим свойствам, размерам, упаковке и маркировке. Именно на них ориентируется производитель, когда выводит продукт на рынок, и именно их проверяют контролирующие органы при испытаниях продукции. Примеры: ГОСТ 31457-2012 на мороженое, ГОСТ Р 52090-2003 на питьевое молоко.

Стандарты на процессы и услуги

Эти документы регулируют не сам товар, а то, как организован производственный процесс или каким образом оказывается услуга. Стандарты на процессы описывают требования к условиям производства, хранения, транспортировки и утилизации. Стандарты на услуги фиксируют параметры обслуживания: сроки, квалификацию персонала, условия предоставления. Примеры: ГОСТ Р 56404-2021 (бережливое производство), ГОСТ Р 52113-2014 (услуги населению).

Стандарты на методы контроля

Такие ГОСТы описывают, как именно нужно проводить измерения, испытания и лабораторный анализ, чтобы результаты были достоверными и сопоставимыми в разных лабораториях и странах. Это основа метрологии и аккредитации испытательных центров. Пример – ГОСТ 26927-86, регламентирующий методику определения содержания ртути в пищевых продуктах.

Классификация ГОСТов по объектам стандартизации Тип стандарта Что регулирует Пример Основополагающий Общие положения, терминология, оформление ГОСТ 1.0-2015 (Межгосударственная система стандартизации) На продукцию Требования к характеристикам товаров ГОСТ 31457-2012 (Мороженое) На процессы Требования к производственным процессам ГОСТ Р 56404-2021 (Бережливое производство) На методы контроля Методы испытаний и измерений ГОСТ 26927-86 (Определение содержания ртути) На услуги Требования к оказанию услуг ГОСТ Р 52113-2014 (Услуги населению) На термины и определения Терминологическая база отрасли ГОСТ Р 50922-2006 (Защита информации)

Для чего нужен ГОСТ

Главная задача стандартизации – обеспечить единообразие там, где без него неизбежно возникают путаница, риски и потери. Без общих правил один производитель называет "молоком" напиток с растительными жирами, другой – натуральный продукт, а потребитель не может отличить одно от другого.

Назначение государственных стандартов

Когда все производители работают по одним и тем же правилам, покупатель получает предсказуемый результат: ГОСТовская сгущенка в любом регионе страны будет одинаковой по составу. Кроме того, стандарты решают сразу несколько задач:

устанавливают минимально допустимый уровень безопасности продукции для потребителей и окружающей среды;

обеспечивают взаимозаменяемость и совместимость деталей, материалов и оборудования;

упрощают международную торговлю благодаря гармонизации с международными стандартами ISO и ЕАЭС;

снижают издержки за счет унификации производственных процессов.

Области применения ГОСТов

Требования к качеству охватывают практически все сферы экономики. Стандарты действуют в следующих отраслях:

пищевая промышленность и сельское хозяйство;

строительство и производство строительных материалов;

машиностроение и металлообработка;

медицинская техника и фармацевтика;

информационные технологии и связь;

транспорт и логистика;

услуги в сфере торговли, туризма и образования.

Роль ГОСТов для бизнеса и потребителей

Для потребителя стандарт – это гарантия: товар с маркировкой "ГОСТ" прошел испытания продукции и соответствует установленным требованиям. Для бизнеса соответствие требованиям государства и ключ к некоторым практическим преимуществам:

допуск к государственным и муниципальным закупкам, где соответствие ГОСТу нередко прямо указывается в техническом задании;

возможность получить сертификат соответствия и подтвердить качество продукции документально;

упрощение выхода на экспортные рынки СНГ и ЕАЭС;

укрепление репутации и повышение доверия со стороны партнеров и покупателей;

снижение риска претензий и судебных исков, связанных с качеством товаров.

Обязательные и добровольные ГОСТы

По общему правилу, закрепленному в статье 26 Федерального закона № 162-ФЗ, применение ГОСТов в России носит добровольный характер.

Какие ГОСТы являются обязательными

Несмотря на рекомендательный характер соблюдения ГОСТа, игнорировать его совсем – нельзя.

Стандарт становится де-факто обязательным в трех случаях:

На него прямо ссылается технический регламент – обязательный нормативно-правовой акт, устанавливающий требования к безопасности продукции. Производитель публично заявил о соответствии своей продукции конкретному ГОСТу – в маркировке, договоре или рекламных материалах. ГОСТ указан в маркировке продукции – это автоматически означает добровольно принятое на себя обязательство соблюдать его требования.

Добровольное применение стандартов

Добровольность применения – основной принцип современной российской системы стандартизации. Производитель вправе самостоятельно решать, работать по ГОСТу или по собственным техническим условиям (ТУ).

Когда добровольный ГОСТ становится обязательным

Ключевые условия, при которых добровольный стандарт становится обязательным:

Есть ссылка в техническом регламенте (российском или ЕАЭС). Наличие публичного заявления производителя о соответствии стандарту. Указание ГОСТа в маркировке или сопроводительной документации. Включение стандарта в условия контракта на поставку.

Чем ГОСТ отличается от других нормативных документов

ГОСТ – межгосударственный стандарт, принимаемый Межгосударственным советом по стандартизации и действующий на территории стран СНГ.

Отличие ГОСТа от ГОСТ Р

ГОСТ Р – национальный стандарт России, утверждаемый Росстандартом и распространяющийся только на территорию Российской Федерации. Как и ГОСТ, он разрабатываются техническим комитетом и носит преимущественно добровольный характер.

Отличие ГОСТа от ТУ (технических условий)

Технические условия – это документ, который разрабатывает сам производитель для конкретного вида продукции. В отличие от ГОСТа, ТУ не проходят государственную регистрацию в обязательном порядке и распространяются только на предприятие, их разработавшее. ТУ позволяют устанавливать как более высокие, так и более низкие требования по сравнению с ГОСТом.

Отличие ГОСТа от технического регламента

Технический регламент – обязательный нормативно-правовой акт, устанавливающий требования к безопасности продукции. Принимается правительством Российской Федерации или органами ЕАЭС и основывается на Федеральном законе № 184-ФЗ "О техническом регулировании". В отличие от ГОСТа, технический регламент обязателен для всех производителей без исключения.

Отличие ГОСТа от ОСТ

Отраслевой стандарт (ОСТ) был создан для регулирования требований внутри конкретной отрасли. Он был обязателен для предприятий отрасли, но не имеет силы за ее пределами. ГОСТ действует шире – охватывает несколько отраслей или всю экономику страны.

Отличия ГОСТ от ТУ и технического регламента Критерий ГОСТ / ГОСТ Р Технические условия (ТУ) Технический регламент Кто разрабатывает Технические комитеты + Росстандарт Производитель Правительство РФ Обязательность Преимущественно добровольный Добровольный Обязательный Объект регулирования Продукция, процессы, услуги, методы контроля Конкретная продукция Безопасность продукции Территория действия РФ / страны СНГ Организация-разработчик Российская Федерация / ЕАЭС Правовая основа ФЗ № 162-ФЗ ФЗ № 162-ФЗ ФЗ № 184-ФЗ Регистрация Обязательная (Росстандарт) Необязательная Обязательная

Кто разрабатывает и утверждает ГОСТы

Разработка стандарта – коллективный процесс. Основную работу ведут технические комитеты по стандартизации (ТК) – специализированные органы, объединяющие представителей науки, промышленности, бизнеса и государственных структур. В России действует более 200 таких комитетов: ТК 299 занимается ядерными технологиями, а ТК 335 – информационными технологиями в образовании и так далее.

Процедура разработки стандарта включает следующие этапы:

Подача заявки на разработку или пересмотр стандарта. Формирование рабочей группы в рамках технического комитета. Разработка первой редакции и ее публичное обсуждение. Доработка с учетом поступивших предложений. Утверждение национального стандарта ГОСТ Р приказом Росстандарта или межгосударственного ГОСТ – Межгосударственным советом по стандартизации. Регистрация в федеральном информационном фонде и официальное опубликование.

Научно-методическое обеспечение этой работы обеспечивает ФГБУ "Российский институт стандартизации" (РСТ).

Актуализация и обновление ГОСТов

ГОСТы регулярно пересматриваются, актуализируются или отменяются.

планирует работу почти над 4000 документами, из которых около 2100 ГОСТов предполагается утвердить. В числе приоритетных направлений – станкоинструментальная продукция, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект и технологии умного города. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев так описал логику программы: "Ключевые направления – технологическое лидерство, устойчивая и динамичная экономика, комфортная и безопасная среда для жизни. Более половины предложений на 2026 год сосредоточены вокруг этих трех целей". 2026 год стал рекордным по объему стандартизации в России: Росстандартработу почти над 4000 документами, из которых около 2100 ГОСТов предполагается утвердить. В числе приоритетных направлений – станкоинструментальная продукция, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект и технологии умного города. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев так описал логику программы: "Ключевые направления – технологическое лидерство, устойчивая и динамичная экономика, комфортная и безопасная среда для жизни. Более половины предложений на 2026 год сосредоточены вокруг этих трех целей".

Актуальный статус стандарта можно проверить:

в официальном каталоге Росстандарта на сайте gost.ru ;

; в базе данных электронного фонда нормативных документов docs.cntd.ru (бесплатный доступ);

(бесплатный доступ); через профессиональные системы "Техэксперт" и "Кодекс" (платная подписка, актуальные версии с изменениями).

Ответственность за несоблюдение ГОСТов

Санкции за нарушение стандартов зависят от того, является ли ГОСТ обязательным или добровольным в конкретном случае.

Если стандарт приобрел обязательный характер, его нарушение влечет административную ответственность по статье 14.43 КоАП РФ. По части 1 статьи 14.43 штраф для юридических лиц составляет от 100 000 до 300 000 рублей. Если нарушение повлекло вред жизни, здоровью или имуществу граждан, применяется часть 2 той же статьи: штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с возможной конфискацией продукции.

Если производитель добровольно заявил о соответствии ГОСТу, но фактически его не соблюдает, он несет ответственность по законодательству о защите прав потребителей.

Кроме того, недостоверная маркировка – например, указание ГОСТа, которому продукт фактически не соответствует, – может стать основанием для претензий по Федеральному закону "О рекламе", если такие сведения использовались в рекламных материалах.

Часто задаваемые вопросы о ГОСТах

Ниже – ответы на вопросы, которые чаще всего задают потребители о ГОСТе.

Что такое ГОСТ простыми словами?

ГОСТ – это государственный стандарт, набор правил, по которым должны производиться товары и оказываться услуги, чтобы они были безопасными и соответствовали определенному уровню качества.

Как расшифровывается аббревиатура ГОСТ?

ГОСТ – "государственный стандарт". До 1940 года использовалась аббревиатура ОСТ (общесоюзный стандарт). После распада СССР обозначение ГОСТ закрепилось за межгосударственными стандартами стран СНГ.

Чем отличается ГОСТ от ГОСТ Р?

ГОСТ – межгосударственный стандарт, действующий на территории стран СНГ и утверждаемый Межгосударственным советом. ГОСТ Р – национальный стандарт, распространяющийся только на Россию и утверждаемый Росстандартом.

Обязательно ли соблюдать ГОСТы в России?

По общему правилу – нет, применение ГОСТов добровольно (ст. 26 ФЗ № 162-ФЗ). Однако стандарт становится обязательным, если на него ссылается технический регламент, если производитель публично заявил о соответствии или указал ГОСТ в маркировке.

Где можно бесплатно прочитать текст ГОСТа?

docs.cntd.ru и files.stroyinf.ru . Официальный каталог доступен на gost.ru , однако полные тексты там представлены в ограниченном объеме. Бесплатно – на. Официальный каталог доступен на, однако полные тексты там представлены в ограниченном объеме.

Что будет за несоблюдение ГОСТа?