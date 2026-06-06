На Земле завершилась магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ На земле закончилась магнитная буря, которая началась в пятницу около 20:00 мск и продолжалась около десяти часов.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, после завершения магнитной бури сохраняются небольшие остаточные возмущения.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Магнитная буря завершилась в субботу на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Пик магнитной бури был достигнут до уровня G2.3 в пятницу около 20:00 мск. Событие продолжалось около десяти часов — примерно с 16:00 пятницы до 02:00 субботы.

« "Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено", — говорится в Telegram-канале лаборатории.

При этом там отметили, что на данный момент сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра.

Ученые добавили, что остальные параметры — температура, плотность и величина магнитного поля — вернулись в норму и на выходных магнитных бурь не ожидается.