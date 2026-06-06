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На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 06.06.2026
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Наука
 
14:06 06.06.2026 (обновлено: 16:05 06.06.2026)
На Земле завершилась магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле завершилась продолжавшаяся около 10 часов магнитная буря

© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкСнимок Земли
Снимок Земли - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / NASA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На земле закончилась магнитная буря, которая началась в пятницу около 20:00 мск и продолжалась около десяти часов.
  • По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, после завершения магнитной бури сохраняются небольшие остаточные возмущения.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Магнитная буря завершилась в субботу на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Пик магнитной бури был достигнут до уровня G2.3 в пятницу около 20:00 мск. Событие продолжалось около десяти часов — примерно с 16:00 пятницы до 02:00 субботы.
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"Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено", — говорится в Telegram-канале лаборатории.

При этом там отметили, что на данный момент сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра.
Ученые добавили, что остальные параметры — температура, плотность и величина магнитного поля — вернулись в норму и на выходных магнитных бурь не ожидается.
Магнитная буря была спрогнозирована заранее после того, как 3 июня в самом центре видимого солнечного диска произошли три вспышки уровня, близкого к высшему баллу X, сопровождавшиеся выбросами плазмы в сторону планеты.
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