Петров сослался на плохой настрой сборной во втором тайме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче в Волгограде.
- Максим Петров признал, что игроки вышли не с тем настроем на второй тайм.
- Следующий матч сборная России проведет 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров в разговоре с РИА Новости признал, что игроки вышли не с тем настроем на второй тайм товарищеского матча против команды Буркина-Фасо.
Сборная России в пятницу в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо (3:0). После первого тайма счет был 2:0 в пользу россиян. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого. Петров вышел на поле на 60-й минуте игры и отметился результативной передачей.
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"В первом тайме игра была под нашим контролем - команда начала очень хорошо и забила быстрый гол. Все складывалось под нашу диктовку, потом было удаление. Во втором тайме вышли из раздевалки не с тем настроем и не реализовали свои моменты. После матча в раздевалке сказали, что на второй тайм так нельзя выходить", - сказал Петров.
"У Буркина-Фасо очень обученная команда, все резкие и быстрые. Не хотел бы отмечать кого-то одного в их составе. Это соперник хорошего уровня. Один в один с их капитаном (защитником немецкого "Байера" Эдмоном Тапсоба - прим. ред.) моментов у меня не было, но было видно, что он игрок высокого уровня", - отметил полузащитник сборной России.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.