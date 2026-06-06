Рейтинг@Mail.ru
Петров сослался на плохой настрой сборной во втором тайме - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:14 06.06.2026 (обновлено: 11:55 06.06.2026)
Петров сослался на плохой настрой сборной во втором тайме

Петров: сборная России вышла на второй тайм с Буркина-Фасо не с тем настроем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМаксим Петров
Максим Петров - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Максим Петров. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче в Волгограде.
  • Максим Петров признал, что игроки вышли не с тем настроем на второй тайм.
  • Следующий матч сборная России проведет 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров в разговоре с РИА Новости признал, что игроки вышли не с тем настроем на второй тайм товарищеского матча против команды Буркина-Фасо.
Сборная России в пятницу в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо (3:0). После первого тайма счет был 2:0 в пользу россиян. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого. Петров вышел на поле на 60-й минуте игры и отметился результативной передачей.
«
"В первом тайме игра была под нашим контролем - команда начала очень хорошо и забила быстрый гол. Все складывалось под нашу диктовку, потом было удаление. Во втором тайме вышли из раздевалки не с тем настроем и не реализовали свои моменты. После матча в раздевалке сказали, что на второй тайм так нельзя выходить", - сказал Петров.
"У Буркина-Фасо очень обученная команда, все резкие и быстрые. Не хотел бы отмечать кого-то одного в их составе. Это соперник хорошего уровня. Один в один с их капитаном (защитником немецкого "Байера" Эдмоном Тапсоба - прим. ред.) моментов у меня не было, но было видно, что он игрок высокого уровня", - отметил полузащитник сборной России.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Лидер "Спартака" Барко признался, что хочет играть в "Индепендьенте"
Вчера, 07:46
 
ФутболСпортРоссияВолгоградВалерий КарпинМаксим ПетровБуркина-Фасо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    07.06 03:00
    Вегас
    Каролина
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала