Петров сослался на плохой настрой сборной во втором тайме

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"В первом тайме игра была под нашим контролем - команда начала очень хорошо и забила быстрый гол. Все складывалось под нашу диктовку, потом было удаление. Во втором тайме вышли из раздевалки не с тем настроем и не реализовали свои моменты. После матча в раздевалке сказали, что на второй тайм так нельзя выходить", - сказал Петров.