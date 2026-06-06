Британский политик посетил ПМЭФ и высказался о получении гражданства России

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей, однако заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства.

Он подчеркнул, что не хотел бы менять гражданство, но допустил, что в будущем может произойти все, что угодно.