Британский политик посетил ПМЭФ и высказался о получении гражданства России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джордж Галлоуэй, лидер Рабочей партии Великобритании, пожаловался на преследование со стороны британских властей.
- Галлоуэй заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства и хочет оставаться британцем.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей, однако заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства.
"Я остаюсь британцем, даже если я в изгнании. Я избран депутатом британской политической партии. Я — британец и всегда им буду. Но, конечно, они сделали очень трудным возвращение (в Британию - ред.) для меня, моей жены и наших детей. У нас есть трое очень маленьких детей. И если она не может быть в Британии, дети тоже не могут быть там, а значит, и я не могу быть в Британии", - сказал Галлоуэй "Ленте.ру" на полях ПМЭФ.
Он подчеркнул, что не хотел бы менять гражданство, но допустил, что в будущем может произойти все, что угодно.