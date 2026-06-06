Депутат АдГ рассказал, когда ФРГ вернет себе благосостояние

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Германия не сможет вернуть свое благосостояние, если "Северный поток" не будет восстановлен, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.