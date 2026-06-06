СМИ: в Британии убрали с банкнот Черчилля, Остин и Тьюринга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк Англии принял решение обновить дизайн банкнот, заменив изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и Алана Тьюринга на изображения дикой природы.
- По данным издания Telegraph, исследование, заказанное банком, показало, что упомянутые исторические личности «вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства».
- Критике подверглись не только исторические личности, но и достопримечательности и природные объекты, ассоциирующиеся с колониализмом и рабством или имеющие политический подтекст.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк Англии обновил дизайн банкнот, заменив на них изображения экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин и математика Алана Тьюринга, потому что эти личности вызывают споры и являются противоречивыми, пишет издание Telegraph.
В марте банк Англии сообщил, что спустя более 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив исторических личностей на них изображениями дикой природы.
"Банк Англии убрал с банкнот таких исторических фигур... после того, как было сказано, что они являются "элитаристами и противоречивыми личностями"... Согласно исследованию, заказанному банком, такие личности, как Черчилль, Алан Тьюринг и Джейн Остин "вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства", - говорится в публикации газеты.
По данным Telegraph, в результатах исследования указано, что важные для британской истории фигуры - спорные личности, а изображение исторических деятелей представляет собой отсталое видение страны.
Критике подверглись не только конкретные деятели, но и достопримечательности, и даже природные объекты: исследование показало, что в постройках и памятниках времен правления королевы Виктории или короля Георга V можно увидеть связи с колониализмом и рабством, а белые скалы Дувра, считающиеся одним из символов Великобритании, и вовсе могут носить характер политического заявления из-за ассоциации с границами государства.