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СМИ: в Британии убрали с банкнот Черчилля, Остин и Тьюринга - РИА Новости, 06.06.2026
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06:05 06.06.2026
СМИ: в Британии убрали с банкнот Черчилля, Остин и Тьюринга

Telegraph: в Британии убрали с банкнот Черчилля, Остин и Тьюринга

© AP Photo / Len PuttnamУинстон Черчилль
Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Len Puttnam
Уинстон Черчилль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк Англии принял решение обновить дизайн банкнот, заменив изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и Алана Тьюринга на изображения дикой природы.
  • По данным издания Telegraph, исследование, заказанное банком, показало, что упомянутые исторические личности «вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства».
  • Критике подверглись не только исторические личности, но и достопримечательности и природные объекты, ассоциирующиеся с колониализмом и рабством или имеющие политический подтекст.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк Англии обновил дизайн банкнот, заменив на них изображения экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин и математика Алана Тьюринга, потому что эти личности вызывают споры и являются противоречивыми, пишет издание Telegraph.
В марте банк Англии сообщил, что спустя более 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив исторических личностей на них изображениями дикой природы.
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"Банк Англии убрал с банкнот таких исторических фигур... после того, как было сказано, что они являются "элитаристами и противоречивыми личностями"... Согласно исследованию, заказанному банком, такие личности, как Черчилль, Алан Тьюринг и Джейн Остин "вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства", - говорится в публикации газеты.
По данным Telegraph, в результатах исследования указано, что важные для британской истории фигуры - спорные личности, а изображение исторических деятелей представляет собой отсталое видение страны.
Критике подверглись не только конкретные деятели, но и достопримечательности, и даже природные объекты: исследование показало, что в постройках и памятниках времен правления королевы Виктории или короля Георга V можно увидеть связи с колониализмом и рабством, а белые скалы Дувра, считающиеся одним из символов Великобритании, и вовсе могут носить характер политического заявления из-за ассоциации с границами государства.
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