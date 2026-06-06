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В Бахрейне объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2026
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04:29 06.06.2026
В Бахрейне объявили воздушную тревогу

В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги, население призывают укрыться в безопасных местах.
  • Армия Кувейта сообщила о перехвате выпущенных в сторону государства ракет и дронов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Бахрейне, население призывают укрыться в безопасных местах, сообщает министерство внутренних дел страны.
"Звучат сирены. Призываем граждан и жителей оставаться спокойными и направиться в ближайшее безопасное место", - говорится в публикации министерства в соцсети X.
Ранее армия Кувейта также сообщила, что системы ПВО ведут перехват выпущенных в сторону государства ракет и дронов.
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